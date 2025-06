Dà in escandescenze nell'ufficio postale di Saluzzo, intervento delle Forze dell'ordine

Varie auto dei Carabinieri e della polizia municipale e un'ambulanza, lunedì pomeriggio, davanti alle Poste di Saluzzo, dopo la segnalazione che, all’interno degli uffici, un giovane uomo di origini subsahariane aveva iniziato ad alzare la voce e inveire contro il personale e i presenti.

L'uomo è noto alle forze dell'ordine per analoghi comportamenti, frutto di malessere e disagio.

La situazione è tornata tranquilla dopo l’intervento degli uomini dell’Arma di Saluzzo e Polizia locale, che hanno cercato di dialogare con di lui.

Il giovane senza fissa dimora, in città per cercare lavoro nella raccolta frutta, è stato convinto a salire sull’ambulanza e recarsi all’ospedale.

La dinamica di interventi come questi ha dimostrato come vi siano procedure che richiedono una grande interazione e collaborazione tra realtà territoriali, per affrontare situazioni complesse, che sono sociali più che criminali.

Da alcune settimane i Carabinieri della Compagnia di Saluzzo stanno intensificando a 360 gradi i controlli sul territorio, legati all’aumento del flusso di lavoratori stranieri, la maggior parte africani, che cercano lavoro nel comparto agricolo.

Come la Polizia urbana che quotidianamente controlla l’area del parco Gullino (Villa Aliberti) e altre aree a rischio, piazzali dei supermercati, zona del parcheggio del cimitero, il cantiere della stazione ferroviaria, l’area del Foro Boario.

"In relazione al presidio continuativo - commenta il comandante della Polizia Locale Fulvio Senestro- si è creato un dialogo costruttivo con i giovani africani e quindi un clima di collaborazione, grazie anche alla sinergia con l’Arma dei Carabinieri di Saluzzo".

I controlli costanti portano all’identificazione delle presenze sul territorio. Dove sono state riscontrate commissioni di reati, sono state emessi dal Questore, su proposta dei Carabinieri saluzzesi, alcuni fogli di via con divieti di ritorno.