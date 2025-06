Casa in fiamme nel centro di Govone: al lavoro squadre di Vigili del Fuoco da Alba, Asti, Cuneo e Santo Stefano Belbo [FOTO]

E’ importante lo schieramento di Vigili del Fuoco che dalla metà del pomeriggio di oggi, venerdì 6 giugno, sta lavorando per spegnere l’incendio che ha interessato un’edificio di civile abitazione nel centro storico di Govone.

Le fiamme hanno già gravemente danneggiato il tetto della casa, un edificio di due piani situato in via Ferdinando di Savoia, nella zona sottostante il parco del castello sabaudo e la chiesa parrocchiale del capoluogo, e abitata da una pensionata. Al momento non è chiaro se la donna possa trovarsi all’interno dell’abitazione.

Per domare il rogo stanno operando squadre dei Vigili del Fuoco arrivate da Alba, presenti con autopompa serbatoio e autobotte, da Cuneo e da Asti, entrambi con autoscala. e dal distaccamento volontari di Santo Stefano Belbo.

