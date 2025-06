Scontro tra due auto a Garessio sulla statale 28

Incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 giugno, tra due autovetture sulla strada statale 28 del Colle di Nava.

L’allarme è scattato verso le 17, l’incidente si è verificato nei pressi del distributore IP nel territorio comunale di Garessio.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre persone, soccorse dal personale sanitario del 118 di Garessio, che sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Garessio per la messa in sicurezza, i Carabinieri di Bagnasco per i rilievi del caso e, successivamente, il personale ANAS per la pulizia della sede stradale.

Non si sono verificate particolari turbative al traffico che, nel corso delle operazioni, è stato gestito con senso unico alternato.