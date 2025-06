Santa Vittoria d’Alba, un’area verde per la Protezione Civile che ne curerà il decoro

Un modo per avvicinare i cittadini ai temi della sicurezza e dell’emergenza. Con questo spirito, sabato 14 giugno, alle ore 14.30, si inaugura l’area verde che l’amministrazione comunale di Santa Vittoria d’Alba ha assegnato alla Protezione Civile, al fine di assicurarne il decoro e l’abbellimento.

Nel dettaglio si tratta dell’area del primo tornante, quello del murales. All’evento è invitata tutta la popolazione, seguirà un rinfresco offerto dal Gruppo comunale della Protezione civile.

Un’opportunità per conoscere da vicino il lavoro dei volontari e per capire come ciascuno di noi può contribuire a rendere la nostra comunità più sicura.