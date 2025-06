Una targa al Gruppo Fotografico Albese per i 60 anni di attività

“L’Amministrazione comunale di Alba al Gruppo Fotografico Albese in occasione del 60° anniversario (1965-2025), con riconoscenza verso tutti i soci che negli anni hanno coltivato la passione per la fotografia, trasformando la luce, il tempo e lo sguardo in arte condivisa e passione collettiva”.

È questo il testo della targa consegnata dal sindaco di Alba Alberto Gatto affiancato dalla vice sindaco Caterina Pasini e dagli assessori Roberto Cavallo e Donatella Croce, al Gruppo Fotografico Albese, venerdì 6 giugno in sala “Beppe Fenoglio” ad Alba, in occasione della serata evento dedicata alla celebrazione per i 60 anni dell’associazione culturale che raggruppa appassionati di fotografia.

Il Gruppo è nato nel 1965 grazie all’entusiasmo di Antonio Buccolo e Oreste Cavallo. La serata dedicata al ricordo delle persone e delle iniziative dei 60 anni di attività è iniziata con il dialogo tra Antonio Buccolo, Roberto Cavallo, figlio di Oreste e attuale assessore all’Ambiente del Comune di Alba, e l’attuale presidente Roberto Magliano. Attraverso aneddoti sono state citate le numerose mostre e le pubblicazioni fatte negli anni, con impegno ed entusiasmo. Poi, la consegna a Buccolo del titolo di presidente onorario insieme ad una targa di ringraziamento consegnata anche ad Oreste Cavallo assente per motivi di salute.

A seguire, il dialogo tra Enzo Massa e Diego Battaglino vice presidente del Gruppo e delegato regionale Fiaf Piemonte + Valle d’Aosta.

Socio dal 1988, Enzo Massa è stato presidente del Gruppo Fotografico Albese per 20 anni. Alla serata ha ricordato alcuni progetti realizzati nel tempo come la mostra “Esospezione”, i volumi fotografici “I posti della Malora” diventato poi una tesi di laurea sul Gruppo Fotografico Albese, “Novembre 1994 l’alluvione” (1996), Alba la Fotografia (1990) etc. Ricordati Enrico Necade, Piero Masera, Enzo Agnelli, Dario Destefanis, Ivo Saglietti, Giulio Parusso ed altri.

«60 anni è un bel traguardo – ha detto il sindaco Alberto Gatto – Sono state tante le persone che hanno vissuto questa associazione ed assistito alla trasformazione del mondo della fotografia, stravolto negli ultimi anni. 60 anni fa pochissime persone avevano una macchina fotografica e potevano permettersi di stampare foto. Poi, la tecnologia si è evoluta ed oggi tutti possiamo scattare anche solo con il cellulare. Avete affrontato le sfide della tecnologia, dell’innovazione e della digitalizzazione, anno dopo anno avete tenuto in vita questo sodalizio realizzando anche pubblicazioni importanti, raccontando lo sviluppo della nostra città e del nostro territorio attraverso la fotografia, immortalando la bellezza del nostro paesaggio e della nostra architettura. Vi ringraziamo per questo e rinnoviamo il nostro sostegno all’associazione. Continueremo a fare la nostra parte, come tutte le amministrazioni che si sono succedute in questi anni dal 1965 ad oggi».

«Sono entrato nel Gruppo Fotografico grazie a mio padre – ha detto Roberto Cavallo assessore comunale all’Ambiente e alle Attività produttive – Ero giovanissimo. Scattavo foto e mi confrontavo con grandi fotografi come Enrico Necade, Piero Masera, Enzo Agnelli».

«Grazie per il sostegno che non ci fate mai mancare – ha detto il presidente del Gruppo Fotografico Albese Roberto Magliano – È un onore per me ricordare tutti i presidenti che si sono succeduti negli anni: i fondatori Antonio Buccolo e Oreste Cavallo, poi Enzo Massa, Bartolomeo Costamagna, Domenico Brizio e Diego Battaglino, fino al sottoscritto».