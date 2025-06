Interruzione nell'erogazione dell'acqua mercoledì 11 giugno: coinvolto il territorio di Robilante

Informiamo i nostri lettori che la società ALAC comunica di dover provvedere all’interruzione temporanea della fornitura del servizio idrico per consentire interventi sulla condotta adduttrice della Valle Vermenagna. Poiché la condotta è collegata ad alcuni acquedotti comunali per integrazione idrica, nei Comuni sottoelencati potrebbero verificarsi mancanze d’acqua e/o cali di pressione nella fascia oraria indicata:

Interruzione dell’erogazione a partire dalle ore 02:00 e sino alle ore 22:00 di mercoledì 11 giugno nelle aree:

ROBILANTE Istituto Climatico

ROBILANTE Stabilimento Cuba

ROBILANTE Tetto Piolot

ROBILANTE Tetto Massa

ROCCAVIONE Area industriale

Discontinuità nell'erogazione del servizio di approvvigionamento, dalle ore 8 alle ore 24 di mercoledì 11 giugno nelle aree:

BOVES Cerati

PIANFEI: FRAZ. LONGHI, VIA VASCHI, ZONA INDUSTRIALE IN VIA CUNEO E VIA MONDOVI’, VIA SAN BIAGIO, STRADA PROVINCIALE 202, FRAZIONE GARIE’, VIA SANTA MARIA ROCCA

MAGLIANO ALPI

Alla riapertura della condotta potrebbero verificarsi alterazioni organolettiche dell’acqua risolvibili in tempi brevi facendo scorrere la stessa.