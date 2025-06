Monasterolo Casotto entra nell'Unione Montana Garessio-Pamparato

L'Unione Montana Garessio-Pamparato accoglierà anche il Comune di Monasterolo Casotto che, non potendo più contare sulle Unioni del Monte Regale e Valli Monregalesi, ormai sciolte, ha scelto di appoggiarsi all'ente, nato a seguito dell'uscita di Garessio dall'Unione Montana Alta Valle Tanaro.

Il punto è stato discusso nel corso del consiglio dell'ente che si è tenuto, lo scorso 5 giugno, a Garessio. In dichiarazione di voto il consigliere Isaac Carrara ha evidenziato: "Non sono contrario di principio all’adesione del Comune di Monasterolo Casotto a questa Unione Montana. Nei principi fondanti di questa Unione si ritrova l’attenzione ad ambiti territoriali e funzionali tramite cui conseguire maggiore efficacia, efficienza ed economicità. Spero quindi che l’ingresso di Monasterolo Casotto sia anche stato valutato sulla base di questi principi. Tuttavia, analizzando più a fondo la questione, non mi posso esimere dal rilevare una serie di punti. Innanzitutto il Comune di Monasterolo Casotto non è confinante con il Comune di Garessio, e per la sua posizione geografica e territoriale non è collegato alla Val Tanaro. Voglio ricordare che, nonostante l’attuale maggioranza del Comune di Garessio fosse stata molto cauta a mettere per iscritto il concetto, in campagna elettorale anche loro avevano inserito nel proprio programma che avrebbero riconsiderato “l’appartenenza di Garessio alla Comunità dell’Alta Val Tanaro”. È questo il modo di riconsiderare la questione? Ampliare questa Unione verso la Val Casotto? Invece di riavvicinarci all’Unione Montana Alta Val Tanaro ce ne stiamo allontanando.

Ribadisco che non ho nulla contro Monasterolo Casotto, e men che meno contro Pamparato, ma ritengo che il Comune di Garessio avrebbe dovuto puntare alla collaborazione tra i comuni e i Sindaci della propria vallata, rientrando nell’Unione Montana di propria naturale appartenenza. Se a frenare questo processo sono valutazioni di potere politico e presunta opportunità economica, vuol dire che stiamo nuovamente precipitando nelle stesse dinamiche che durante la Giunta Fazio hanno portato, nonostante la mia più totale opposizione, allo status quo attuale.

Che cosa porterà al Comune di Garessio e a questa Unione l’ingresso di Monasterolo Casotto? L’Unione Montana Valli Tanaro e Casotto non ha una struttura tecnica e burocratica, e ritengo che questo deficit ci tagli fuori da numerosi bandi, finanziamenti e opportunità. Perché vogliamo rimanere isolati e deboli? Per poter continuare a gestire senza intromissioni i canoni di imbottigliamento e qualche fondo ATO e della Montagna?".