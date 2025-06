Asfalto sul porfido in XX Settembre a Cuneo, Serale: "E' solamente provvisoria e dovuta al tempo di assestamento necessario"

***Riceviamo e pubblichiamo***



Gentile Direttrice,

Le chiedo cortesemente lo spazio per poter rispondere alla lettera pubblicata in data 8 giugno e riguardante i lavori in via XX Settembre.

In quanto Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici mi permetto di intervenire specificando, come ho già avuto modo di fare durante l’ultimo Consiglio comunale, che in casi di manomissione del suolo si provvede a fare un primo ripristino provvisorio.

Ci rendiamo conto che la soluzione attuale stoni nel contesto in cui è inserita, ma ci teniamo a sottolineare che è solamente provvisoria e dovuta al tempo di assestamento necessario: una volta trascorso, si provvederà a ripristinare il tratto con cubetti in pietre di Luserna come in origine. Inoltre, in questo caso specifico i lavori non sono stati realizzati dal Comune bensì da ACDA – COGESI che, grazie all’ottenimento dei fondi PNRR, sta sostituendo gran parte delle tubature vetuste del nostro acquedotto cittadino: in questo modo avremo meno sprechi e meno costi di gestione.

Per quanto riguarda il rifacimento dello sferisterio di piazza Martiri della Libertà, condotto dalla società di pallapugno cittadina, le murature sono uguali a quelle già presenti precedentemente, non danneggiano la vita e il funzionamento degli alberi perimetrali: l’intervento è stato studiato apposta per evitarne l’abbattimento.

Concludo informando i lettori che il nostro Settore Lavori Pubblici è dotato di un apposito ufficio incaricato di seguire le manomissioni, monitorare le lavorazioni e garantire il corretto ripristino definitivo post lavorazione: è possibile chiedere informazioni o segnalare eventuali tratti che richiedono manutenzione attraverso l’app Municipium o contattando lo Sportello Unico del Cittadino.

Ringraziando per l’attenzione, porgo cordiali saluti

Luca Serale

Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici