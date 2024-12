Due nuovi progetti da 400 mila euro per le aree verdi di Alba

L’amministrazione comunale di Alba ha approvato due interventi per la riqualificazione delle aree verdi in Corso Europa e Corso Piave 167, con un investimento complessivo di 400.000 euro. I progetti, presentati dall’assessore ai Lavori Pubblici Edoardo Fenocchio, puntano a restituire funzionalità e attrattività a due spazi che negli ultimi anni avevano perso la loro centralità.

"Abbiamo rilevato che l’area verde di Corso Europa, all’angolo con Via Aldo Moro, soffriva di alcune criticità - spiega Fenocchio -. La presenza di alberature rendeva alcune zone poco visibili e scarsamente illuminate, mentre le attrezzature ludiche erano ormai obsolete".

Il progetto prevede la potatura degli alberi, una migliore illuminazione e l’installazione di giochi tematici per i bambini. "Non vogliamo il classico parco, ma uno spazio innovativo, con giochi d’acqua e aree dedicate anche ai nonni e alle famiglie, per un utilizzo davvero completo", aggiunge l’assessore. "L’intervento su Corso Europa punta a valorizzare l’area, rendendola più accogliente e sicura. Portare le persone a frequentare uno spazio verde lo rende vivo e riduce il rischio di usi impropri. La socialità è fondamentale per trasformare un luogo in una risorsa per la comunità", sottolinea Fenocchio.

Anche l’area di Corso Piave 167 è al centro di un progetto di riqualificazione. Lo spazio, concepito circa quarant’anni fa, include un campetto e un prato che, secondo l’assessore, aveva perso gran parte della sua funzionalità. "Qui vogliamo creare un’area multifunzionale. Una zona sarà dedicata al gioco libero, con un piccolo campo polivalente per attività come il basket, mentre un’altra sarà pensata per i bambini più piccoli, con giochi semplici e spazi di sosta per genitori e nonni", spiega Fenocchio.

L’intervento prevede anche la manutenzione delle pavimentazioni e delle opere per la gestione delle acque, per rendere l’area più fruibile e sicura. "L’obiettivo è riportare questo spazio al suo ruolo originario di luogo di socialità, in un quartiere residenziale densamente popolato", afferma Fenocchio.

I progetti, approvati dalla Giunta come fattibilità tecnico-economica, saranno presto presentati alla cittadinanza e ai comitati di quartiere per raccogliere osservazioni utili. "Vogliamo condividere queste iniziative con la comunità, raccogliendo suggerimenti prima di procedere con la fase esecutiva e l’avvio dei lavori", conclude Fenocchio.

"Restituire spazi verdi ben curati e funzionali significa offrire nuove opportunità di incontro, gioco e relax per tutti, dai bambini agli anziani", evidenzia l’assessore, sottolineando l’importanza di questi interventi per migliorare la qualità della vita in città.