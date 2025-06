Gestione impianti a Roburent, costituenda cooperativa propone di "trasformare la sciovia Giardina nella pista in neveplast più lunga d’Italia"

Proponiamo a seguire il testo col quale i promotori della costituenda Cooperativa San Giacomo 365 tornano sul tema degli impianti sciistici comunali di Roburent chiedendone un affidamento per realizzarvi "la pista in neveplast più lunga d’Italia".

Ricordiamo, altresì, che già nelle scorse settimane davamo conto dei progetti e delle richieste del gruppo al quale, il sindaco di Roburent ha risposto che - in caso di costituzione della cooperativa - la stessa sarà inclusa con i nuovi soggetti nelle procedure d'appalto.

La Cooperativa San Giacomo 365 dichiara pubblicamente che, qualora il Comune di Roburent voglia prendere in seria considerazione la manifestazione spontanea di interesse da noi presentata nata per rispondere alla presunta assenza di soggetti disponibili a gestire gli impianti sportivi e sciistici di San Giacomo siamo pronti ad attivarci immediatamente per reperire fondi comunitari finalizzati a un progetto concreto e innovativo.

L’obiettivo è trasformare la sciovia Giardina in una moderna area sciabile fruibile tutto l’anno, realizzando la pista in 'neveplast' più lunga d’Italia, affiancata da un parco divertimenti e da attività ludico-sportive dislocate lungo la seconda pista dell’area.

Rivolgiamo al Sindaco di Roburent una domanda semplice e diretta: "Intende dare seguito a questa proposta concreta per il rilancio di San Giacomo?".

Chiediamo una risposta chiara e tempestiva.

San Giacomo 365 / Per amore del territorio