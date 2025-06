Casa Hoval e QUBO Clima: tecnologia, sostenibilità e supporto professionale per il comfort del futuro

Nel mondo dell'efficienza energetica e del benessere ambientale, Casa Hoval rappresenta un punto di riferimento di assoluto rilievo. L'azienda, presente da oltre cinquant’anni in Italia, ha costruito il proprio successo su una filosofia ben precisa: la responsabilità nei confronti dell'energia e dell’ambiente. È proprio da questa visione che nascono soluzioni tecnologicamente avanzate, pensate per migliorare la qualità della vita degli utenti e ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Hoval è sinonimo di avanguardia

L’azienda investe costantemente in ricerca e sviluppo, offrendo sistemi di riscaldamento e raffrescamento che combinano elevate prestazioni, consumi contenuti e un ridotto impatto ambientale. Nonostante i cambiamenti e le sfide del contesto economico attuale, Hoval continua a registrare risultati positivi, grazie alla sua affidabilità, alla qualità dei suoi prodotti e alla costante attenzione verso le esigenze del cliente.

La dedizione verso l'ecosostenibilità si riflette non solo nei prodotti, ma anche nella struttura aziendale. La nuova sede, di recente costruzione, ha ottenuto l’ambita pre-certificazione Minergie, un riconoscimento che valuta l’edificio come sistema integrato sin dalla fase progettuale. Questo si affianca a ulteriori traguardi prestigiosi, come le certificazioni CasaClima Classe A, CasaClima Work&Life, Cened Classe A+ e il CasaClima Awards 2015.

Un supporto su misura per professionisti e progettisti

Uno degli elementi che rende unica Casa Hoval è la volontà di creare una rete di collaborazione solida e costruttiva con studi di progettazione, ingegneri, architetti e geometri. Il team è disponibile a fornire supporto tecnico, consulenze mirate e strumenti formativi per facilitare la scelta delle soluzioni più adatte in fase progettuale. Che si tratti di edifici residenziali, commerciali o industriali, Hoval offre la possibilità di integrare sistemi intelligenti che garantiscono il massimo comfort e una gestione efficiente dell’energia.

A portare tutta questa competenza sul territorio cuneese c’è QUBO Clima, agenzia esclusiva Hoval per la provincia di Cuneo. Nata da un’esperienza quasi ventennale nel campo della climatizzazione, QUBO Clima è il punto di riferimento per chi cerca soluzioni performanti, affidabili e sostenibili.

QUBO si distingue per un approccio consulenziale, lavorando a stretto contatto con installatori qualificati e studi tecnici. L’agenzia non si limita alla vendita di prodotti: affianca i professionisti nella fase di progettazione, dimensionamento degli impianti, analisi tecnica ed economica, assicurando così che ogni sistema installato risponda perfettamente alle esigenze del cliente finale.

Scegliere Hoval e QUBO Clima significa investire in un comfort moderno, intelligente e sostenibile. I sistemi proposti non solo migliorano la qualità dell’aria e la gestione climatica degli spazi, ma contribuiscono attivamente alla riduzione dei consumi e all’efficienza energetica degli edifici. Una scelta che guarda al futuro, senza rinunciare al benessere quotidiano.

Scopri di più sull'agenzia territoriale QUBO e Hoval e lascia che il nostro team ti mostri come possiamo trasformare la tua esperienza di comfort.

Per maggiori informazioni:

sito internet https://www.quboclima.it/

telefono 375-8223828

e-mail agenziaqubo@gmail.com