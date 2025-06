Architettura, sviluppo urbano, paesaggio e società: se ne parla ad Alba per Open Studi Aperti

Venerdì 13 giugno, in occasione della manifestazione nazionale OPEN STUDI APERTI, promossa dal Consiglio Nazionale degli Architetti P.P. e C., gli Architetti di Alba, Langhe e Roero, in modo coeso, si presentano in un luogo storico di grande importanza, il complesso della Maddalena ad Alba, per raccontare la loro visione e il loro operato in una delle città di più vive e produttive del Piemonte.

Temi focali sono l’architettura, lo sviluppo urbano, il paesaggio e la società, visti con gli occhi dei professionisti che si metteranno a disposizione dei cittadini per un confronto e un dialogo.

Quale ruolo ha ancora l'Architetto?, come può condizionare lo sviluppo delle città?, e influire in modo concreto sulla qualità della vita delle persone?

Open è un momento per condividere idee e conoscere meglio il lavoro degli studi di architettura, in un pomeriggio ricco di ispirazione: un viaggio tra progetti, idee e visioni per la città di domani. Open è un’occasione unica per aprire le porte al mondo dell'architettura e creare connessioni tra professionisti e professioniste con il pubblico, le Amministrazioni locali e i non addetti ai lavori.

L’obiettivo di questo primo incontro albese è conoscersi, dialogare, confrontarsi e scambiare le proprie opinioni, assistere ad attività oltre che scoprire di persona gli architetti e il loro operato. Il pomeriggio sarà dedicato alla presentazione degli studi, dei lavori e a una tavola rotonda finale sul ruolo dell’architettura nello sviluppo della città nell’ambito sociale e come professione per i giovani che si affacciano ora nel mondo del lavoro.

Se ne parlerà venerdì 13 giugno dalle 15,00 alle 19,00 presso la Sala Riolfo nel Cortile della Maddalena ad Alba, appuntamento con l’incontro collettivo ARCHITETTI DI ALBA LANGHE E ROERO - evento ZERO con il seguente programma (potrebbe subire alcune modifiche): 15,00 - 16,30 presentazione degli studi di Architettura 16,30 - 16,45 focus l’architettura e il futuro della professione 16,45 - 18,30 presentazione degli studi di Architettura 18,30 - 19,00 tavola rotonda sul ruolo dell’architettura nello sviluppo della città e la sua funzione sociale