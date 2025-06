Galup e Tartufo Regale partner di Buonissima Summer Edition 2025

Dal 17 al 21 giugno Buonissima Summer Edition coinvolgerà l’intera città in un percorso di eventi enogastronomici itineranti. Un incontro tra la cucina gourmet e la tradizione piemontese, innovazione e storia si danno appuntamento per creare nuove esperienze. Un binomio che calza a pennello per Galup, che ha scelto di essere partner della manifestazione. Lo storico marchio dell’industria dolciaria, nota per il suo prodotto più iconico, il Panettone piemontese, basso, largo, con copertura di glassa a base di nocciola “Tonda e gentile” Trilobata, è azienda impegnata nell’innovazione di prodotto per dare continuità di produzione e di proposta, non solo per le festività, ma tutto l’anno.

Ma Galup è sinonimo anche di attenzione al territorio ad ampio raggio, dalla scelta delle materie prime, fino alla selezione dei progetti a cui dare sostegno, perché in Galup si è convinti che il Piemonte è terra che esprime eccellenze. Sarà quindi possibile, nei diversi appuntamenti di Buonissima Summer Edition, assaporare alcune referenze simbolo di un’innovazione che porta con sé storia e tradizione. E per festeggiare l’estate in tutta la sua solarità Galup offrirà ai partecipanti della manifestazione il Panettone D’Amare Galup, un’idea innovativa, che porta il panettone anche nelle assolate giornate estive, grazie alla reinterpretazione della tradizione con sapori e fragranze rinfrescanti come il limone candito e il delicato profumo del basilico o la pesca candita e la freschezza dello yogurt.

Buonissima sarà anche l’occasione per raccontare e ufficializzare una partnership nata nel tempo tra la holding GLP presieduta da Giuseppe Bernocco e Sebastiano Astegiano - a cui appartengono tutte le aziende del comparto Food (Galup con il brand Streglio, Mandrile Melis, Pasticceria Cuneo e Golosi – il laboratorio del gusto a Monticello d’Alba) e il Tartufo Regale, nato da un’idea di Ugo Alciati ed Emmanuele Guido, un prodotto unico e innovativo. Una collaborazione importante nel percorso di crescita del progetto, che vedrà - entro il 2025 - l’avvio di un nuovo polo del food ad Alba, per le produzioni di Streglio e Golosi ed anche del Tartufo Regale. Un grande passo per il TARTUFO e per GLP nel segno di una crescita che ha caratterizzato gli ultimi anni.

Ad accompagnare gli appuntamenti enogastronomici di Buonissima ci sarà quindi anche il Tartufo Regale un prodotto unico, non un comune tartufo di cioccolato, ma una riproduzione fedele, per forma e colore, a un vero tartufo. Prodotto con materie prime altamente selezionate: cacao Criollo del Venezuela, nocciola Tonda Gentile IGP Piemonte e lavorato a mano con oltre 30 passaggi, è una perla rara del settore del cioccolato, un gioiello 100% italiano. Sarà lui uno dei protagonisti che, lamellato come un vero tartufo, arricchirà i dessert degli appuntamenti. Nella Vertical Dinner - cena verticale itinerante con 7 grandi chef ognuno in rappresentanza di una regione italiana- sarà infatti possibile assaporare il famoso Fiordilatte di Ugo Alciati, impreziosito dalle lamelle del Tartufo Regale, che sarà presente anche negli appuntamenti di Degustando, Piolissima e nelle Cene Pop-Up. Una presentazione al pubblico di Buonissima che sancisce una sorta di “prima uscita” per il Tartufo Regale.