Un Bosco per la città: festa popolare a Cherasco

Si svolgerà domenica 22 giugno la Festa popolare nel Boschetto delle vie Galimberti e Matteotti di Cherasco “Un bosco per la città”, organizzata da una piccolo comitato di cheraschesi residenti nella zona, in collaborazione con le associazioni Cherasco Eventi, Harold Haupwood, Banda musicale Mondignor Calorio, Museo naturalistico Segre e Cherasco è musica.

Il fine è valorizzare quell’area verde tra via Matteotti e Galimberti, ricca di molteplici specie di alberi: come olmi, vari tipi di querce come farnia, rovere, roverella e piramidalis, carpini e frassini, pini silvestri, betulle, bagolaro, acacia, tiglio, acero campestre, gelso, acacia.

Il programma prevede l’inizio della festa alle 14.30 con l’iscrizione ai giochi per tutti, suddivisi in cinque postazioni, la Gara al punto, Facciamo centro, Tiro al bersaglio, Croquet e Lancio degli anelli. Intorno alle 15 l’esibizione della Banda Monsignor Calorio e l’inizio dei giochi; alle 17.30 circa verso la fine dei giochi il mago Pastiglia con il suo assistente Pioyo si esibiranno in uno show di magia.

Durante tutta la durata dell’evento inoltre sarà anche presente Punto il truccabimbi.

Prima della chiusura dell’allegra festa saranno proclamati i vincitori dei giochi suddivisi nelle categorie: germogli 0-6 anni, foglie 7-14 anni, fusti 15-64 anni e radici da 65 anni.

Al termine, una merenda condivisa: ciascun partecipante è invitato a portare qualcosa.