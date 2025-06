Tunnel di Tenda, a Limone Piemonte si respira speranza: "Non ci importa come, basta che apra!" [VIDEO]

Mancano due settimane esatte all'apertura della nuova canna del tunnel di Tenda.

Siamo tornati al cantiere, dove stamattina hanno installato il semaforo. Sono tantissimi i lavori in corso, decine gli operai e numerosi i mezzi in movimento.

Il semaforo vecchio è messo da parte, sostituito. Presto sarà portato via, come tutto quello che "fa cantiere", perché si stanno smantellando ponteggi, new jersey in cemento, grate...

Il 27 giugno ci sarà la cerimonia in grande stile per quello che a Limone Piemonte, nonostante tutto, è un vero e proprio evento.

Nonostante tutto, appunto.

Tutti sanno cosa è successo, quanti anni sono passati e quante volte le promesse si sono trasformate in illusioni. Tutti sanno che si procederà a senso unico alternato, con regolazione semaforica. Ma la voce è unanime: "Non ci importa come. Basta che apra".

In paese si respira speranza.

Di polemiche nessuno ha più voglia. Va bene il senso unico, vanno bene le fasce orarie... purché a Limone e in tutta la valle tornino i turisti, francesi e liguri. "Ma non solo qui - specifica qualcuno -; cinque anni di chiusura del tunnel hanno fatto male a tutta la valle, mica solo a Limone".

C'è chi ha scelto, in questo tempo, di investire e rinnovarsi, come lo Chalet Bragard, che avrà una nuova piscina a sfioro con vista montagne e tanti nuovi plus per gli ospiti.

E c'è anche chi è arrivato nell'estate del 2020 e che non ha mai visto Limone, se non per un paio di mesi, con il tunnel aperto. Non sa cosa succederà dal 27 giugno in avanti, può solo fidarsi di quello che gli dicono i limonesi: che il tunnel riaperto porterà lavoro a tutti. Ed è quello che spera.

Non nasconde la sua contentezza la signora Riberi, tabaccaia con l'attività di fronte al Municipio dal 1979. Lei e i tanti con i quali abbiamo parlato.

QUI IL SERVIZIO DI CESARE MANDRILE E BARBARA SIMONELLI

E non manca la sorpresa finale... Guardate chi promette che verrà presto a Limone Piemonte?