Sommariva Bosco: due appuntamenti proposti dall'associazione Ripa Nemoris

L'associazione Ripa Nemoris, a conclusione delle attività del primo semestre 2025, invita a partecipare a due interessanti appuntamenti.

Venerdì 20 giugno, alle 21, presso la sala Conferenze in viale Scuole 11 di Sommariva del Bosco, il prof. Giovanni Quaglia interverrà sugli attuali problemi di territorio e di nuove formazioni nell’epoca della globalizzazione. Presenterà anche il suo ultimo libro Valore e valori della comunità nel mondo che cambia. Il prof. Quaglia, già presidente della Provincia di Cuneo, docente presso l’Università di Torino, consigliere regionale, presidente della Fondazione CRT, è attualmente presidente dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. I numerosi impegni non gli hanno impedito di continuare a osservare con acuto spirito analitico e comunitario il nostro mondo, che, sottoposto a pressioni più o meno evidenti, viene da queste costantemente modificato.

Sabato 21 giugno, alle 10,30, presso l’Auditorium Vittorio Amedeo di Seyssel D’Aix (ex chiesa dei Battuti Bianchi), in piazza Caduti per l’Italia a Sommariva del Bosco, verrà inaugurata una mostra di disegni di Andrea Strumia. Andrea Strumia, architetto, originario di Sommariva del Bosco, è stato appassionato osservatore del suo paese i cui angoli caratteristici ci ha rimandato in una serie di disegni arricchiti da insolite prospettive e intuizioni. Secondo l’artista niente in Sommariva del Bosco era casuale: ogni edificio, ogni campanile, anche le più minute cose rispondevano a un disegno non casuale, evidenziabile in prospettive che lui definiva “a canna di fucile.”

La mostra rimarrà aperta nelle giornate di sabato 21/28 e domenica 22/29 con il seguente orario: mattina dalle 10 alle 12,30; pomeriggio dalle 16 alle 19.