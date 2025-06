Pienamente riuscita la manifestazione “Paddock Story” di La Cassa

Sabato 28 giugno si è svolta a La Cassa, cittadina della cintura torinese, la seconda edizione della manifestazione “Paddock Story”, fortemente voluta da un gruppetto di appassionati di motocross, regolarità e trial d’epoca, con l’intento di raggruppare i rappresentanti dei moto club storici, anche se non più attivi e dei mezzi usati nelle competizioni degli anni sessanta e seguenti, che hanno fatto la storia del fuoristrada italiano e mondiale.

Le moto esposte nel capannone

Nonostante l’afosissima giornata in tanti hanno risposto alla chiamata di Roberto Ferrero e di Claudio Colombatto, che hanno potuto disporre della vasta area messa a disposizione dall’appassionato ex pilota Cico Regina e della sua famiglia nell’area della loro azienda, la Quaddy Shop di Via Torino 52, dove erano presenti anche dei punti di ristoro.

Lo stand del moto Club 100 Torri Alba

In un grande capannone è stato allestito un vero e proprio museo di prestigiosissime e rare moto da cross, regolarità e trial, mentre all’esterno erano presenti numerosi gazebo dove si potevano osservare moto, abbigliamento, fotografie e memorabilia che riportavano alla memoria i tempi passati e che hanno fatto la felicità dei numerosi visitatori.

Panoramica sugli stand espositivi esterni

Presenti alla manifestazione anche i rappresentanti di alcuni moto club cuneesi: 100 Torri Alba, Team Cross Gil Costigliole Saluzzo e Drivers Cervasca/Cuneo, che hanno esposto moto, maglie da gara, gagliardetti e documentazione fotografica.

Italo Forni, al microfono, insieme a Pietro Miccheli. Ai lati Livio De paoloi e lo spoeaker Matteo Portinaro

Nel corso della giornata l’attivissimo Livio De Paoli ha intervistato singolarmente ogni espositore, poi è salito sul palco dove lo speaker Matteo Portinaro ha chiamato ad uno ad uno i piloti di fama nazionale ed internazionale presenti, facendo loro raccontare numerosi aneddoti della loro lunga carriera.

Questi ultimi erano numerosi, li cito in ordine sparso, chiedendo scusa per le eventuali dimenticanze: Italo Forni, Maurizio Dolce, Pietro Miccheli, Eugenio Perozzo, Mario Vigna Suria, Giuseppe Gaspardone, Sergio Franco, Erardo Callegari, Paolo Caramellino, Aldo Mirimin, Ezio Martinasso, Alfio Pesando ed Aldo Winkler.

Italo Forni firma il serbatoio della Ducati 125 con cui aveva preso parte al campionato italiano motocross

Presenti anche altri personaggi del settore come Beppe Boccardo, Marco Castelli e Severino Ostorero, figlio di Emilio, che ha raccontato alcuni episodi, mentre tra i vari stand si aggiravano tanti personaggi del cosiddetto cross minore, che hanno condiviso con gli altri espositori la passione per il fuoristrada.

La madrina, Livia Ravinale, prima ragazza piemontese a cimentarsi nelle gare di motocross in Piemonte

Anche la madrina della manifestazione, la braidese Livia Ravinale, prima ragazza piemontese a gareggiare nel motocross, ha voluto raccontare la storia della sua passione e delle gare affrontate, sulla spinta di Giuseppe Mondino, storico proprietario della pista dell’America dei Boschi, che aveva allestito una squadra femminile composta da quattro ragazze.

Nel pomeriggio si è svolta all’interno del capannone una grande premiazione, che ha visto coinvolti tutti gli ex piloti presenti, gli espositori delle moto e tutti i moto club presenti, che si sono dati l’appuntamento per la prossima edizione, sperando che possa essere organizzata in un periodo meno caldo.