Savigliano in lutto per la scomparsa di Maria Di Salvo, mamma del sindaco Portera

Si è spenta questa mattina, nella sua abitazione in via del Sole a Savigliano, Maria Di Salvo, mamma del sindaco Antonello Portera. Aveva 94 anni. A darne l’annuncio è stato lo stesso primo cittadino con un messaggio carico d’affetto: “Mamma, è stato meraviglioso questo lunghissimo cammino vissuto insieme. Adesso abbraccia forte papà anche da parte nostra, con tutto l'amore che puoi”.

Originaria di Sant’Agata di Militello, in Sicilia, Maria Di Salvo era molto conosciuta e stimata in città. Insegnante di matematica alle scuole medie di Savigliano, aveva dedicato la sua vita all’educazione e alla cultura. Rimasta vedova nel 2011 del marito Mario Portera, notaio, ha vissuto con partecipazione attiva alla vita culturale di Savigliano. Grande appassionata di arte e lirica, era una presenza costante agli eventi teatrali e alle mostre organizzate in città. Fino a pochi mesi fa non mancava occasione per assistere a uno spettacolo o visitare un’esposizione.

Lascia i figli Rita, Antonello e Francesca, insieme ai loro familiari, che le sono stati accanto fino all’ultimo. Al momento non è ancora stata comunicata la data dei funerali.

L’amministrazione comunale, i dipendenti del Municipio e le autorità esprimono profondo cordoglio al sindaco Portera e alla sua famiglia. Anche la redazione di Targatocn si unisce al lutto e porge le più sentite condoglianze.