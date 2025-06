È in arrivo a Dronero un poetico “Solstizio d’estate”

A Dronero, il festival “Ponte del Dialogo” propone anche quest’anno una finestra dedicata alla poesia: il “Solstizio d’estate”. Ospite della rassegna sarà la poetessa bolognese Beatrice Zerbini, che racconta sentimenti e fragilità del nostro tempo ed offre una voce potente e sincera all'universo femminile.

Appuntamento sabato 21 giugno, alle ore 16, nello splendido giardino di Villa Santa Croce, in un incontro intitolato “L’ora gentile. Parole per sentire”.

Con la sua voce “unica, ironica e profonda” come l’ha descritta la poetessa e critica letteraria Alba Donati, paragonandola per facilità di canto a Vivian Lamarque e Wislawa Szymborska, Zerbini è riuscita a trovare un nuovo e coinvolgente linguaggio per la poesia d’amore. Nel 2020 inizia a dedicare molto di se stessa e del suo tempo per un progetto a sostegno delle famiglie di persone malate di Alzheimer, diventato poi anche uno spettacolo portato in diverse piazze emiliano-romagnole. Nel 2021 pubblica per “AnimaMundi Mezze Stagioni”, una breve raccolta di suggestioni poetiche, seguita da “D’Amore” (con prefazione di Alberto Bertoni), la sua seconda opera poetica in cui trovano sempre più spazio i temi introspettivi dell’amore, del lutto e della cura tramite la psicoterapia giunta oggi alla quinta ristampa.

Nel 2023 pubblica invece “Padre nostro”, il suo primo albo illustrato, in ristampa dopo solo venti giorni dalla prima edizione e nello stesso anno “Non avere paura”; ancora, nel 2024 firma l’albo “C’era un’estate” (AnimaMundi). Ha partecipato e partecipa a numerosi festival e rassegne in Italia ed è stata ospite, con i suoi testi e con recensioni ai suoi libri, di numerose riviste, testate nazionali, quotidiani cartacei e online e di trasmissioni radiofoniche e televisive. Nel 2023, grazie all’incontro con Caterina Caselli, firma per la Sugar Music due testi poetici, fatti musicare da Riccardo Sinigallia.

Non sarà da sola sabato pomeriggio Beatrice Zerbini: al termine del suo intervento, l’artista cuneese (e di origini droneresi) Elisabetta Isoardi, proporrà un concerto per arpa, dal titolo “Note in luce, con musiche di Saint-Saens, Pierné, Grandjany, Brubeck”.

Elisabetta Isoardi ha 19 anni e fin da piccola si è avvicinata all’arpa: si è iscritta, dopo aver superato l’esame ai corsi propedeutici del Conservatorio Statale di Musica ‘‘Giorgio Federico Ghedini’’ di Cuneo, nella classe dell’insegnante Fernanda Saravalli, avviandosi così allo studio del repertorio musicale arpistico. Attualmente frequenta il triennio accademico e ha vinto e ottenuto eccellenti piazzamenti in numerosi concorsi musicali nazionali e internazionali, tra cui l’International Music Competition “Domenico Savino” nel 2021 e il 4° Concorso Musicale Giovani Talenti ‘‘Concerto della Rosa’’, arrivando alla finalissima ‘‘Gran Galà’’ nel 2023 a Palazzo Tursi di Genova. Partecipa anche in duo, dove nel 2024 a Palazzo Marino di Milano (piazza della Scala) è arrivata in finale con il fratello Emanuele.

Il pomeriggio dedicato al poetico Solstizio d’estate si concluderà con un aperitivo sulla terrazza del giardino, da cui i partecipanti potranno godere della impareggiabile vista su Dronero: la villa, accanto alla Cappella di Santa Croce, da cui prende il nome, risale alla fine dell’Ottocento ed è stata voluta da Luigi Savio proprio per la sua posizione panoramica. Tra il 1888 e il 1892 trasformò un piccolo edificio preesistente in un palco di teatro su Dronero e sul Maira, scegliendo uno stile alla ligure completamente diverso da quello delle altre ville signorili della città. L’utilizzo del giardino della villa è stato gentilmente concesso dagli attuali proprietari.

L’evento è promosso dal Comune di Dronero in collaborazione con Villa Tornaforte Aragno, con l’Agenzia di Sviluppo AFP e con il contributo di Fondazione CRC, Fondazione CRT e Compagnia di San Paolo. L'appuntamento rientra in un programma più vasto, che coinvolge otto fra i poli culturali più importanti della provincia di Cuneo e che è stato ideato dall'editore Nino Aragno per salutare l'inizio dell'estate.

L’ingresso è libero e non è richiesta prenotazione.

Per informazioni: pontedeldialogodronero@gmail.com , tel 329 1365655 – 0171 912013.