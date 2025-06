L'Ensemble Vocale Vox Cordis di Fossano all'International Choir Festival dell'alta Val Pusteria

L'Ensemble Vocale Vox Cordis di Fossano, ha partecipato alla ventottesima edizione dell'International Choir Festival dell' alta Val Pusteria. Evento che ha visto la partecipazione di oltre 80 cori provenienti da 18 nazioni. Più di 3000 coristi che con le loro voci hanno animato concerti nei suggestivi luoghi delle valli Pusteria e Comelico.

Per l'Ensemble fossanese composta da soli 5 elementi e diretta dal maestro Luca Giachero, è stata l'occasione per confrontarsi con molte delle realtà corali presenti e di costruire legami con gruppi vicini e lontani; dai vicini di casa della provincia a gruppi provenienti da oltreoceano. Tante le emozioni soprattutto quando tutti i cori hanno intonato insieme il Signore delle cime del maestro De Marzi per chiedere la pace nel mondo.