“Lo Sport di Vivere: Testa… o Cuore?”: all’Iris di Dronero un’importante serata con Carlo Nesti

La città di Dronero si prepara ad un incontro davvero importante, fatto di racconti, sport ma soprattutto emozioni. Questa sera, lunedì 16 giugno, il cinema teatro Iris ospiterà alle ore 21 “Lo Sport di Vivere: Testa… o Cuore?”, dialogo profondo, inedito e coinvolgente con Carlo Nesti.



“Raccontare emozioni, sentimenti attraverso lo sport è cosa per pochi - dice il vicesindaco Mauro Arnaudo - Carlo Nesti in questa serata ci coinvolgerà attraverso immagini, video, racconti in un campionario di situazioni e stati d’animo diversi, appartenenti alla vita di ciascuno di noi, attraverso eventi sportivi che hanno fatto la storia.”



“Lo Sport di Vivere" è un video-monologo curato da Carlo Nesti, con la regia di Luciano Somma. La serata rappresenta un'opportunità che fa crescere il percorso formativo di tutti gli allenatori, istruttori ed educatori delle nostre realtà sportive e dei nostri giovani atleti, rispecchiando le finalità educative ed etiche che da sempre sostengono lo sport. L'invito è rivolto ai dirigenti, agli allenatori e agli atleti delle attività sportive e a tutti gli appassionati di sport.



Ad ingresso libero, l'evento è inserito dall'Assessorato allo Sport del Comune di Dronero, come anteprima della "Festa dello Sport Pier Cesare Baretti".