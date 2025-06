‘Cosa vorrei che si facesse quando toccherà a me’: inaugurato a Busca lo Sportello DAT

Mercoledì 11 giugno è stato inaugurato a Busca lo Sportello DAT, per offrire informazioni e aiuto ai cittadini nella compilazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento, meglio note come Testamento biologico.

Lo Sportello si prefigge di diffondere la cultura del diritto a trascorrere l’ultima parte della vita con dignità, affermando l’autodeterminazione delle persone, anche quando si trovino impossibilitate ad esprimere le proprie volontà, come previsto dalla Legge 219/17.

Primo utente dello Sportello, il sindaco Ezio Donadio. ‘Dare il buon esempio è fondamentale’, ha detto Donadio, ‘oltre al fatto che la massiccia partecipazione alla serata del 4 aprile, al Teatro Civico, indica quanto questo sia un tema sensibile’.

La compilazione delle DAT consente infatti ai cittadini di assumere un ruolo attivo, consapevole e responsabile nelle decisioni che riguardano la loro salute e la loro vita. ‘È importante provvedere quando si è in buona salute o comunque si è lucidi e si ha la possibilità di scegliere’, continua Donadio, ‘mentre spesso si rimanda, un po’ per scaramanzia, un po’ perché si pensa ci sia sempre tempo… Compilarle da soli può essere complicato, mentre la consulenza dei professionisti è stata di grande aiuto e chiarificazione’ ha concluso il Sindaco. La Legge 219 prevede appunto che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona, ovvero che ognuno possa scegliere cosa vorrebbe o non vorrebbe ‘quando toccherà a lui’. ‘Molti abbiamo in mente il caso emblematico di Eluana Englaro’, ricordano i referenti dello Sportello. ‘Vorremmo aiutare ciascuno a trovare la giusta via per sè, tra accanimento e abbandono terapeutico, diffondendo la cultura delle cure palliative e dell’accompagnamento’.

Lo Sportello è gestito da sanitari, che si rendono volontariamente disponibili e si svolge nei locali dell’Open Space Education, presso la Scuola Elementare ‘C. Michelis’. L’accesso avviene su prenotazione, scrivendo all’indirizzo sportellodatbusca@gmail.com