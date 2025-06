La 19esima festa del Parco celebra l’inizio dell’estate

Anche quest’anno il Parco fluviale Gesso e Stura invita grandi e piccinini a festeggiare l’inizio dell’estate, sabato 21 giugno all’area relax sotto il Santuario degli Angeli, con un ricco programma di animazione: giochi, picnic e una grande sorpresa in riva al torrente Gesso!

Ad aprire il pomeriggio, dalle 16:00, il Team ITUR, che guiderà i più piccoli attraverso cinque tappe gioco ispirate all’albo illustrato Come un albero (Rizzoli, 2021), un libro poetico di Maria Gianferrari con le illustrazioni di Felicita Sala (Premio Andersen 2020). Seguendo la similitudine tra l’albero e l’essere umano, i bambini potranno esplorare concetti complessi, ma molto vicini alla loro esperienza quotidiana come il radicamento, la vitalità, la resilienza e la collaborazione tra i viventi. Un’occasione che, come ogni anno, unisce divertimento, educazione ambientale e narrazione.

Alle 19:00, l’associazione La Cura nello Sguardo presenterà al pubblico la prima Big Bench cuneese che presto verrà donata al Comune di Cuneo e collocata nel Parco fluviale. L’ associazione, nata a giugno 2022, si occupa di promuovere e diffondere la cultura delle cure palliative, con l’obiettivo di alleviare la sofferenza e puntando a vivere la malattia con più serenità, un tema delicato e sempre più importante nella vita di tante famiglie. La Big Bench vuole essere una metafora: una panchina gigante infatti fa sentire piccoli, ma stimola a guardare verso l’orizzonte così come la malattia. Grazie alla collaborazione con Peraria, inoltre, ci sarà un’ulteriore sorpresa da portare a casa in ricordo della serata.

A seguire il tradizionale momento conviviale del pic-nic libero con un dolce offerto dal Parco e le golosità firmate Agrimontana per i più piccoli.

Alle 20:30 il palco in riva al fiume ospiterà Per un pelo, spettacolo di circo contemporaneo della compagnia Chalibares. Un intreccio coinvolgente di clownerie, giocoleria, acrobazie e musica dal vivo, interpretato da Alice Lombardi, André Schlein, Andrea Camatarri e Luigi Aquilino. L’unica parola pronunciata sarà “Per un pelo!”, lasciando che siano il corpo, il ritmo e la fantasia a raccontare. Lo spettacolo, vincitore del Premio Emilio Vassalli 2024, ha incantato i festival di tutta Italia per approdare a Cuneo, questa volta nel cuore del Parco fluviale.

A chiudere la giornata, alle 21:30, un momento emozionante: il rilascio in natura di alcuni piccoli animali selvatici curati dal CRAS di Bernezzo, centro d’eccellenza provinciale che ogni anno accoglie più di mille animali bisognosi di cure e di riabilitazione.

L’ invito aperto a tutti gratuito e non è necessaria la prenotazione, perché la Festa del Parco non è solo un evento, ma un’esperienza di comunità e di natura per riscoprire il valore e la forza del legame tra l’uomo e l’ambiente.

