Fdi, Programma della cultura, approvato un odg collegato a sostegno delle attività musicali e delle tradizioni linguistiche piemontesi

Nell’ambito della discussione ed approvazione del Programma della cultura per il triennio 2025/2027 è stato presentato dal Gruppo di Fratelli d’Italia un odg a sostegno delle attività musicali e delle tradizioni linguistiche piemontesi.

L’atto di indirizzo impegna la Giunta a mettere in campo interventi concreti volti alla valorizzazione del patrimonio musicale come l’acquisto di divise, di strumenti ed apparecchiature musicali da destinare a complessi bandistici o società filarmoniche e al potenziamento delle attività di teatro amatoriale nelle lingue e nei dialetti del Piemonte.

“Le tradizioni linguistiche piemontesi, incluse lingua e dialetti, sono fondamentali per la cultura del Piemonte, e rappresentano un patrimonio immateriale che definisce l'identità della regione. La lingua piemontese, con la sua ricca letteratura e storia, è un elemento di coesione sociale e culturale, testimonianza di un passato ricco di eventi e tradizioni. La sua valorizzazione e promozione è cruciale per preservare questa diversità linguistica e culturale” dichiara il consigliere di Fdi, Federica Barbero, primo firmatario dell’odg e componente della Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte.

“Le attività musicali piemontesi - prosegue Marina Bordese, consigliere di Fratelli d’Italia - sono di fondamentale importanza per la cultura della Regione, e svolgono un ruolo cruciale nella promozione della cultura, nella formazione di nuovi talenti e nella coesione sociale. Esse includono sia musica popolare tradizionale che musica di altri generi, non sono solo intrattenimento, ma un vero e proprio motore culturale, sociale ed economico per il nostro Piemonte”.