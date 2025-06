Boselli (Indipendenti): "Non parteciperemo alla Commissione, documentazione inviata troppo tardi"

Il consigliere comunale Giancarlo Boselli, capogruppo degli Indipendenti, ha annunciato che il suo gruppo non parteciperà alla Prima Commissione Consiliare in programma questa sera, mercoledì 18 giugno. Lo ha fatto sapere con una nota diffusa poco fa alle redazioni dei giornali, nella quale ha spiegato le ragioni della decisione.

"In mattinata abbiamo informato l’Assessore Valter Fantino che questa sera il nostro gruppo consiliare non sarà presente in commissione - scrive Boselli -. Non solo la convocazione è arrivata soltanto lunedì, ma soprattutto l’ampia documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, all’assestamento del bilancio di previsione e alla verifica dello stato di attuazione dei programmi è stata trasmessa solo ieri pomeriggio".

Secondo Boselli, si tratta di "materiale complesso e rilevante", impossibile da analizzare in maniera approfondita in così breve tempo. "Non comprendiamo le ragioni di questi comportamenti - chiude il consigliere -. Una gestione simile mina il corretto svolgimento del confronto democratico e riduce la commissione a una formalità priva di contenuto".

Il gruppodegli Indipendenti fa sapere che esprimerà il proprio giudizio sugli argomenti in occasione del Consiglio Comunale previsto per la prossima settimana.