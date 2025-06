Borgo, nasce "La voce civica", un nuovo mezzo di informazione per la cittadinanza

Nasce a Borgo San Dalmazzo un nuovo mezzo di informazione: La Voce Civica. Lo pubblicano i gruppi consiliari di minoranza che in forma unitaria si rivolgono ai cittadini per fornire valutazioni, opinioni e proposte sull’attività della vita comunale e cittadina.

“Crediamo importante fare arrivare a tutti i cittadini il racconto di quanto viene deciso e discusso in Comune - dice la consigliera Luisa Giorda. “La grande novità è che tutto ciò nasce dalla collaborazione dei tre gruppi consiliari di minoranza: sarà dunque una cronaca a più voci.

Spiega la consigliera comunale Luisa Agricola: “A Borgo manca ormai da oltre due decenni un foglio di informazione amministrativa fatto direttamente dai consiglieri comunali. Oggi riprendiamo quella tradizione”.

“Crediamo fortemente in questo mezzo di comunicazione - prosegue a illustrare il consigliere Luca Basteris - e lo abbiamo voluto stampato su carta perché vogliamo sollecitare una comprensione dei temi e dei problemi attenta e riflessiva”.

“Con questo strumento, che ritorna un po’ all’antica, riscoprendo lo strumento cartaceo in alternativa all’uso dei social, - dice il consigliere comunale Marco Bassino - desideriamo aprire un canale diretto di comunicazione con i cittadini”.

La Voce Civica avrà una pubblicazione periodica e si occuperà di quanto avviene in Comune proponendo analisi e commenti sulla vita cittadina.

Questo primo numero è dedicato al commercio ed alle scelte urbanistiche ad esse collegate.

Ne chiarisce i contenuti il consigliere comunale Pierpaolo Varrone: "in questo primo numero poniamo l’accento sulle difficoltà del centro storico: urbanistiche e del commercio. Per il recupero dei fabbricati servono regole chiare per evitare errori del recente passato; per frenare la continua chiusura di negozi serve un piano organico e maggiori servizi. L'ipotesi dell’Amministrazione comunale di sostituire i giardini di Largo Argentera con una piazza e un parcheggio interrato solleva problemi di costi e di risultato. La nostra proposta è quella di raddoppiare con un secondo piano il parcheggio accanto all’ASL. Con La Voce Civica apriamo il campo alla discussione”.

A questo link il primo numero

https://drive.google.com/file/d/1fz48aKPIpztxIVZb6iG4r_2k_JTbEyGG/view?ts=6853f719