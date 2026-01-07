 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 07 gennaio 2026, 11:23

"Genitori in gioco": al Rondò dei Talenti prende il via il ciclo di incontri per riflettere sulle sfide educative quotidiane

Sabato 10 gennaio il primo appuntamento

&quot;Genitori in gioco&quot;: al Rondò dei Talenti prende il via il ciclo di incontri per riflettere sulle sfide educative quotidiane

Sabato 10 gennaio, dalle 10 alle 12, presso lo Spazio Relazioni – Rondò dei Talenti di Cuneo, prende il via “Genitori in gioco”, un ciclo di incontri gratuiti rivolti ai genitori per riflettere e confrontarsi sulle sfide educative quotidiane.

Il primo appuntamento, dal titolo “Apprendimento: un’esperienza universale e personale. Accompagnare i figli nello studio”, offrirà spunti e strumenti pratici per sostenere bambini e ragazzi nel loro percorso scolastico, valorizzandone le risorse e i bisogni.

L’incontro sarà condotto da Pietro Loro Pilone, psicologo della salute e dello sport, e Martina Fiore, psicologa.

L’iniziativa , gratuita, rientra nel progetto “Genitori in Gioco”, promosso in partnership da Confcooperative Piemonte Sud con Fondazione CRC, Confartigianato Cuneo, ASL CN2 e CSSM nell’ambito Wellgranda Reti di Welfare, con il sostegno della Fondazione CRC.

Confcooperative Piemonte Sud conferma così il proprio impegno nella diffusione di buone pratiche di welfare aziendale e territoriale e nel sostegno alle famiglie della comunità.

Per informazioni  - rallo.r@confcooperative.it.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium