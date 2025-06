A Bra l'incontro-dibattito "Tra cielo e arcobaleno"

Sabato 21 giugno alle ore 21 presso la Sala Arpino di Bra si terrà “Tra cielo e arcobaleno”: un incontro su fede e queerness con Diego Passoni, organizzato dall’associazione Casa Pride APS.

Ospite d’eccezione sarà Diego Passoni, voce amatissima di Radio Deejay e co-conduttore del celebre programma Pinocchio, che da anni intrattiene e fa riflettere con intelligenza e ironia milioni di ascoltatrici e ascoltatori. Passoni racconterà la sua esperienza personale e professionale, porterà uno sguardo intimo sul format di Pinocchio e condividerà alcune riflessioni tratte dai suoi libri, tra cui “Ma è stupendo!”: il testo in cui affronta con coraggio e delicatezza temi legati all’identità, alla spiritualità e alla libertà di esprimere la propria unicità.

Accanto a lui, due voci autorevoli: Marco Grieco, giornalista vaticanista, noto per le sue analisi puntuali e appassionate sul rapporto tra fede e diritti civili e Francesco Sciotto, pastore della Chiesa Valdese di Torino, da sempre in prima linea per un cristianesimo aperto alla comunità LGBTQIA+.

Durante la serata il pubblico potrà intervenire con domande, commenti e riflessioni, in un dialogo sincero e partecipato. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento post