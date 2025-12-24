A Cuneo sale l’attesa per il tradizionale appuntamento con la “Befana del Vigile”

Il Comando di Polizia Locale organizza la “Befana del Vigile 2026”, un appuntamento dedicato alla sicurezza stradale e pensato in particolare per bambini e famiglie. L’iniziativa si terrà martedì 6 gennaio, dalle 14 alle 18, in piazza del Foro Boario; in caso di maltempo, le attività saranno trasferite in piazza Virginio.

Nel corso del pomeriggio saranno proposte attività educative, giochi e momenti informativi finalizzati a sensibilizzare i più piccoli al rispetto delle regole della strada attraverso modalità semplici, divertenti e coinvolgenti. Tra le novità di quest’anno anche un momento di intrattenimento con il Mago Arturo. L’obiettivo principale resta quello di promuovere una cultura della sicurezza che parta dai più giovani e coinvolga l’intera comunità.