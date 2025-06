A Valdieri si inaugura la nuova tensostruttura che sarà utilizzata per le manifestazioni estive

La Pro loco Sant'Anna e Terme di Valdieri, anche quest’anno, propone un calendario estivo ricco di iniziative per chi vorrà trascorrere qualche piacevole momento in alta Valle Gesso.

Si inizia sabato 21 giugno con l’inaugurazione della nuova tensostruttura, acquistata e allestita grazie a contributi di enti pubblici e privati, che sarà utilizzata per lo svolgimento delle varie manifestazioni previste per l’estate e sarà particolarmente utile in caso di maltempo.

Alle 18.30 l’appuntamento per il taglio del nastro, seguito da un momento conviviale con aperitivo offerto dalla Pro loco.

La serata continuerà con la cena, a prenotazione. A conclusione della giornata l’esibizione musicale del gruppo ‘Ne Fai’s Band’ e il tradizionale falò di San Giovanni.

Con l’occasione, il presidente della Pro loco, Paolo Franco, unitamente al Direttivo, ai soci e alla comunità di Sant’Anna desidera porgere un sentito grazie a tutti coloro che a vario titolo hanno reso possibile la concretizzazione di questo progetto.

In programma molti altri eventi per i mesi di luglio e agosto.