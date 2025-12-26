L’Istituto "S. Grandis" fa squadra

IIS Grandis: il futuro prende forma a Cuneo.

Il 2026/27 segnerà una svolta epocale per l'IIS “Sebastiano Grandis” di Cuneo. Tutti gli indirizzi e l’ampia gamma di corsi che hanno reso questa realtà un punto di riferimento per la formazione in provincia troveranno casa nella nuova sede di corso De Gasperi, nell’edificio dell’ex Provveditorato.

ll grande complesso in corso De Gasperi accoglierà tutti i percorsi formativi, dal Liceo del Made in Italy ai nuovi corsi tecnici.

Ma le novità non finiscono qui: l’IIS Grandis rilancia con due progetti innovativi destinati a fare scuola. Nasce il “Liceo del Made in Italy”, pensato per valorizzare le eccellenze produttive e culturali del Paese, e prende il via il percorso “FFTP 4+2 Manutenzione e assistenza tecnica”, che completa un’offerta formativa già ricca e diversificata, capace di spaziare dai corsi professionali a quelli tecnici e liceali.

Lo storico istituto cuneese conferma così la sua missione: rispondere alle esigenze del territorio e preparare le nuove generazioni alle sfide del futuro. Un anno straordinario è alle porte, e il Grandis è pronto a viverlo da protagonista.

[Gioco di squadra]

LA NUOVA SEDE – UNA SCUOLA SMART

ll Grandis guarda al futuro: una scuola innovativa per Cuneo

Spazi flessibili, sostenibili e aperti alla comunità: il nuovo edificio incarna i valori di eccellenza e inclusione del Grandis. Il nuovo edificio del Grandis di Cuneo nasce con una missione chiara: essere un luogo di crescita per i giovani, perché il loro futuro è il futuro di tutti. La scuola si propone come spazio innovativo, flessibile e sostenibile, pensato per favorire l’apprendimento attivo e cooperativo.

Gli studenti potranno muoversi tra ambienti tematici e laboratori dedicati, in linea con il modello DADA, che valorizza autonomia e creatività. Non mancheranno aree verdi e spazi aperti alla cittadinanza, per rendere la scuola un punto di riferimento culturale e sociale anche oltre l’orario scolastico.

La centralità della 'mission' sono gli studenti!

“È un progetto che riflette la nostra idea di scuola: aperta, accogliente e orientata al futuro”, sottolinea la dirigente Milva Rinaudo.

[Liceo del Made in Italy]



IL LICEO DEL MADE IN ITALY – UN PERCORSO DI CRESCITA

Sempre nelle parole della dirigente Rinaudo l’entusiasmo per il nuovo percorso liceale: “Con il Liceo del Made in Italy si chiude il cerchio di risposta a un territorio, ma soprattutto si completa la nostra offerta formativa. La nostra missione e visione si concentra sulla centralità dei nostri studenti, di qualsiasi indirizzo. Non è uno slogan, ma un vero metodo operativo. L'istituto 'Grandis' oltre alla storicità del compartimento di diritto ha già un'offerta di indirizzi assai varia dove si inserisce il Made in Italy, integrando nuove competenze, tra cui quelle di economia aziendale e industriale. Quello che caratterizza la voglia di fare il Made in Italy è gestire materie come diritto e economia, storia e filosofia come parte di un tutt'uno, per poter gestire il territorio al meglio”.

Referente del corso sarà il professor Federico Flecchia, che insieme alla collega Federica Cavallera ha ideato e curato il progetto, e puntualizza:

“Sarà in grado di formare un profilo pronto per il mondo del lavoro e in grado di innovare il sistema paese, inteso sia come patrimonio artistico che produttivo economico. Un liceo il cui percorso incentrato su scienze economico giuridiche, il cui quadro orario delle discipline può spaziare su aspetti di educazione civica, economia politica, finanziaria, gestione d'impresa, filosofia (nel triennio) e due lingue straniere, fisica, la lingua inglese”.

Ciò che veramente caratterizza il Liceo e farà la differenza, sono i laboratori interdisciplinari, che iniziano dal secondo anno, e che prevedono la compresenza di diverse discipline, per la realizzazione di una formazione trasversale e non a scomparti, con una visione critica della società.

Nel secondo anno ci saranno inoltre, 20 ore di alternanza scuola-lavoro, che diventeranno 100 negli ultimi 3 anni, traducendosi in esperienze dirette nel mondo professionale.

I ragazzi conosceranno da vicino il mondo del lavoro, potranno mettersi in gioco, sviluppare le proprie inclinazioni e capacità.

“Come istituto - aggiunge Flecchia - cerchiamo di renderle significative, dalla preparazione, al tutoraggio fino al raggiungimento di un bilancio finale con un progressivo riscontro di crescita, promuovendo l'autovalutazione del percorso formativo. Vogliamo che questa non venga vissuta come un obbligo ma che rappresenti un valore aggiunto in prospettiva della fine della carriera scolastica e avvio di quella professionale”.

Ulteriori info su: https://www.grandiscuneo.edu.it/

[Laboratorio Elettrico]

FFTP 4+2 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – LA FUCINA DEI TALENTI TECNICI

Una grande novità innovativa fra le proposte di questa scuola multidisciplinare e articolata su più obiettivi.

Nell'ottica dell'implementazione dell'offerta didattica, il Grandis rientrerà tra gli istituti in cui verrà proposto un modello innovativo nella Filiera Formativa Tecnologico-Professionale 4+2 (EQF 4° livello).

“Sperimenteremo il percorso quadriennale - chiarisce la dirigente Milva Rinaudo - e partiremo con l'IPSMAT, ex Ipsia per intenderci. Un'altra vera innovazione per rispondere all'esigenza di cambiamento ed evoluzione contemporanea, mettendoci in gioco. Punteremo a far in modo che i 4 anni non siano un meno uno, ma ad ottenere le stesse competenze in modo concentrato”.

Il percorso formerà figure specializzate in interventi di manutenzione e assistenza tecnica su sistemi e impianti, un indirizzo pensato per rispondere alla crescente domanda di tecnici specializzati nel settore meccatronico, elettrico ed elettromeccanico.

Ragazzi e ragazze preparati, in grado di affrontare problematiche su impianti di automazione, di risolvere situazioni tecniche in cui la tecnologia favorisce senz’altro le nuove generazioni.

Il Grandis ha in questo caso il ruolo di locomotiva, essendo istituto capofila e responsabile dell’intera progettazione pedagogica e tecnico-professionale del nuovo indirizzo, garantendo la coerenza del percorso con le competenze richieste dalla Filiera e la piena continuità con il biennio ITS successivo.

Oltre alla rete dei vari soggetti formativi, sono numerose le imprese del territorio parte attiva nella progettazione e nella realizzazione delle attività on the job: Azienda Bottero S.p.A., Azienda Giordano, Azienda Merlo S.p.A., Azienda Capello S.r.l., Azienda Cometto S.p.A e le Filiali di Cuneo di Adecco e Randstad Italia.

I responsabili Roberto La Monica, Giovanni Bramardi e Alda Lerda precisano: “Il percorso quadriennale MAT valorizza l’apprendimento pratico, la didattica laboratoriale e l’acquisizione di competenze tecnico-professionali reali. L’impianto formativo integra la scuola, le Agenzie di formazione Professionale, ITS e aziende, con moduli condivisi, attività con docenti provenienti dal mondo del lavoro e continui momenti di raccordo tra le diverse realtà formative.

Il quadriennale è pensato per condurre gli studenti verso l’ITS senza interruzioni, con una progettazione congiunta dei risultati di apprendimento e una progressiva specializzazione tecnica coerente con la meccanica avanzata, la meccatronica, l’automazione e i sistemi digitali”.

Il 4+2 non è solo un’operazione matematica: è una scelta per il futuro ben ponderata!

Ulteriori info su: https://www.grandiscuneo.edu.it/

[I percorsi]

GLI ALTRI PERCORSI FORMATIVI DEL MONDO 'GRANDIS'

Nella grande sede di corso De Gasperi troveranno posto tutti i percorsi del Polo Scolastico 'Sebastiano Grandis', in un contesto di bellezza, dato anche dalla posizione isolata dell’edificio, in zona tranquilla, davanti alla cerchia delle Alpi Marittime.

[Servizi Commerciali]

L’indirizzo SERVIZI COMMERCIALI permette il raggiungimento di competenze specifiche alla fine dei 5 anni di studio, partendo dal conoscere i processi amministrativi e commerciali delle aziende e le attività di marketing innanzitutto. Ma anche dalla capacità di elaborare i dati provenienti dai mercati, dalla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi connessi, dall’utilizzo di strumenti informatici e applicativi di settore, fino al perfezionamento delle tecniche di relazione e di comunicazione commerciale. Sarà necessaria la conoscenza di almeno due lingue straniere, ormai non più un ostacolo per giovani cosmopoliti e intraprendenti.

L’indirizzo SERVIZI COMMERCIALI offre sbocchi professionali per carriere nell’ambito delle aree marketing aziendali, risorse umane, comunicazione e promozione commerciale o pubblicitaria, assistenze amministrative e altro. Ovviamente il diploma consente di proseguire gli studi in qualsiasi corso universitario. La referente prof. Isabella Pepe aggiunge: “Il corso di studi offre un percorso moderno, concreto e flessibile. Unisce competenze e valori, saperi e sentire e allo stesso tempo consente di scoprire e valorizzare i propri talenti. Inoltre i nostri diplomati trovano lavoro velocemente perché arrivano preparati, capaci e pronti ad affrontare situazioni reali”.

[Servizi per la sanità e l'assistenza sociale]

L’indirizzo SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE è un ponte verso le aspirazioni di giovani desiderosi di spendersi per gli altri. Ha come obiettivo la formazione di persone con competenze adatte a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità. A conclusione del percorso i ragazzi saranno in grado di collaborare a progetti e attività dei servizi sociali e a realizzare animazione sociale, funzioni educative e culturali in diversi contesti.

L’indirizzo SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE permette l’accesso alla gestione di progetti e attività nei servizi sociali, socio-sanitari, socio-educativi rivolti a bambini, adolescenti, disabili, anziani e a tutti i soggetti in situazioni di svantaggio. Questo indirizzo permette l’accesso in modo particolare ai corsi di laurea psico-socio-pedagogici, infermieristici, della riabilitazione.

La referente dei percorsi socio assistenziali è Antonella Rollino che precisa: “Gli studenti sviluppano competenze specifiche che permettono loro di progettare, organizzare e realizzare interventi mirati a rispondere ai bisogni sociali e sanitari di individui, gruppi e comunità. Tali interventi sono finalizzati a promuovere la socializzazione, l’integrazione e il benessere bio- psico-sociale. Durante il percorso formativo imparano a prendersi cura e a contribuire al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, persone con disabilità e anziani. Acquisiscono, inoltre, la capacità di ideare e condurre attività di animazione sociale, ludica e culturale, adeguandole ai diversi contesti e alle specifiche esigenze delle persone coinvolte.

Il percorso dà accesso a tutte le facoltà, ma è particolarmente indicato per gli studi psico-pedagogici, sanitari, riabilitativi e infermieristici”.

[Laboratorio meccanico]



L’indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA è il percorso ideale per ragazzi/e con la tecnologia in testa. Forma figure specializzate negli interventi di manutenzione e assistenza tecnica su sistemi e impianti. Oggi sono profili ricercatissimi nel mondo del lavoro, dove la poliedricità, la flessibilità e la capacità di lavorare in team è fondamentale.

Il percorso quinquennale fornisce le competenze per gestire e organizzare interventi di manutenzione ordinaria, preventiva, di riparazione o collaudo su sistemi e apparati tecnici complessi. Al terzo anno è possibile conseguire la Qualifica Professionale Regionale di 'Operatore Elettrico – Installazione di impianti civili, del terziario e di automazione industriale' o di 'Operatore meccanico- Lavorazione meccanica, per asportazione e deformazione'. Per l’indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA il referente è il prof Roberto La Monica che sottolinea: “Uno dei punti di forza dell’indirizzo è il legame stretto con il mondo del lavoro: il programma prevede una forte componente pratica tramite laboratori, esercitazioni e tirocini presso imprese locali del settore meccanico, elettrico, impiantistico e meccatronico. Questo approccio rende il percorso altamente attrattivo per gli studenti: a conclusione degli studi, le competenze acquisite risultano immediatamente spendibili nel tessuto produttivo della provincia e non solo”.

[Tecnico Turistico]

La provincia di Cuneo ha una tradizione e un’organizzazione turistica di primissimo livello e negli ultimi anni si è visto un aumento esponenziale dei visitatori sul nostro territorio.

L’indirizzo TECNICO TURISTICO offre una formazione ricca di competenze culturali, linguistiche e di conoscenze delle dinamiche generali sull’economia turistica. Con la necessaria formazione i ragazzi acquisiranno la capacità analizzare il disegno di un territorio, riconoscendone le specificità, oltre a migliorare le skills per collaborare con soggetti pubblici e privati: costruire storytelling e immagini turistiche, progettare servizi e proposte turistiche, questi sono tra gli obiettivi che si raggiungono frequentando l’indirizzo TECNICO TURISTICO. Al termine del percorso possono nascere possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, in agenzie di viaggio, tour operator, strutture ricettive, organizzazioni di eventi ecc ecc, come può starci la prosecuzione degli studi universitari in facoltà con lauree triennali o magistrali. Per l’indirizzo Tecnico Turistico il referente è il prof Rocco Vilmercati che completa così le informazioni: “Il nostro fiore all’occhiello è lo studio delle lingue straniere, continuamente potenziato attraverso pratiche concrete. Le classi diventano veri laboratori multiculturali, grazie alla presenza di studenti provenienti da tutto il mondo e alle attività interculturali. Oltre alle lingue, ci distinguiamo per la qualità delle esperienze di scuola-lavoro: collaboriamo con agenzie turistiche, ATL, enti del territorio e partecipiamo all’organizzazione di fiere ed eventi. I nostri studenti prendono parte a gare nazionali, progetti innovativi e persino a percorsi professionali in ambito marittimo, come la crociera “Sailor”. Imparano a mettersi in gioco, con autonomia, spirito di iniziativa e competenze reali”.

[Laboratorio ottico]

Infine l’indirizzo ARTI AUSILIARIE SANITARIE - OTTICO è un’eccellenza unica nel territorio della Provincia di Cuneo. Si tratta di un percorso che coniuga competenze sanitarie e scientifiche, arricchite da una significativa componente laboratoriale. L’approccio interdisciplinare è presente sin dal primo anno, grazie alla compresenza di docenti teorici e tecnici pratici, e permette agli studenti di acquisire una formazione solida e integrata. L’indirizzo OTTICO forma ragazzi dotati di fantasia e professionalità, pronti a sostenere dopo la maturità, l’esame all’abilitazione all’esercizio della professione di ottico, oppure al proseguimento in qualsiasi corso di laurea, da Ottica a Optometria, come ai corsi post-diploma da designer della montatura. Due i laboratori operativi, Optometria e Contattologia, misteriosi, pieni di fascino. Pratica e teoria al 'Grandis' si fondono per una formazione di altissimo livello.

Il professor Stefano Bellino referente del percorso aggiunge: “La nostra didattica si fonda sull’interazione tra insegnamenti teorici e pratici. Gli insegnanti collaborano costantemente in compresenza, assicurando che la formazione sia coesa e completa. Inoltre gli studenti sono coinvolti in numerosi progetti, come “Sguardi rivolti al sociale”, in partnership con associazioni locali. Nel progetto citato, ad esempio, realizziamo occhiali per persone in difficoltà economica, grazie al supporto della Società San Vincenzo de Paoli e dell’Assopto Federottica Cuneo”.

Tutte le informazioni sui vari percorsi si trovano sul sito https://www.grandiscuneo.edu.it/

I CORSI SERALI

I modelli di corsi serali sono un innovativo percorso del 'Grandis', utile al recupero delle carenze nella formazione di base e alla ripresa degli studi, al fine di ottenere nuove competenze spendibili nel mondo del lavoro. Due i percorsi attivi: 'Servizi per la sanità e l’Assistenza Sociale' info didattica.ipc@grandiscuneo.it e 'Manutenzione e Assistenza Tecnica' info didattica.ipsia@grandiscuneo.it

L’istruzione per adulti ha nel Patto Formativo Individuale (PFI) un perno fondamentale, che consente con un contratto condiviso, la personalizzazione e la flessibilità dei percorsi (PSP) e la possibilità di formazione a distanza fino al 20% del monte ore.

[Studenti in Erasmus]

Perché scegliere l’Istituto Grandis? Erasmus+ e molto di più

Se stai pensando al tuo futuro scolastico, l’Istituto Grandis ti offre un’opportunità unica: vivere l’Europa ed il Mondo con Erasmus+. Non è solo un programma di studio, è un’esperienza che ti permette di crescere, conoscere nuove culture e sentirti davvero cittadino del mondo.

Grazie all’accreditamento Erasmus+ potrai partecipare a progetti internazionali con il sostegno dell’Unione Europea.

Le possibilità sono tante:

Mobilità all’estero di breve o lunga durata

Scambi culturali

Attività individuali o di gruppo per imparare in modo diverso

È un’esperienza che apre la mente!

Studiare all’estero significa imparare una lingua, scoprire nuovi modi di vivere e lavorare, e costruire competenze che ti serviranno per il futuro.

Erasmus+ è pensato per tutti: ogni studente ha la possibilità di partecipare e sperimentare il valore dell’inclusione e della collaborazione internazionale.

Non solo Erasmus+: una scuola che guarda avanti

Nella nuova sede di corso De Gasperi troverai spazi moderni e attrezzati per rendere queste esperienze ancora più ricche e coinvolgenti.

Una scuola che non lascia indietro nessuno, che mette al centro gli studenti ed è pronta per le sfide del domani, con la consapevolezza di avere i mezzi e le qualità giuste.

In conclusione la dirigente Milva Rinaudo afferma: "Crediamo in una scuola che sia un laboratorio di vita: qui ogni traguardo è un gioco di squadra, perché solo insieme possiamo trasformare il potenziale di ogni alunno in una splendida realtà."

Istituto Grandis: Persone che fanno squadra, talenti che trovano la propria strada.

Contatti:

0171-692623

www.grandiscuneo.edu.it

cnis00300e@istruzione.it