Costituito il Cral dell'ASLCN1, affiliato alle Acli cuneesi

Si è costituito il 20 giugno 2025 a Cuneo il “Crasl CN1”, associazione di promozione sociale con finalità assistenziali, civiche, solidali e di utilità, a favore di dipendenti e affini dell’AslCn1.

Il nuovo Cral è nato grazie al lavoro svolto dall’Azienda nell’ambito di Wellgranda Reti di Welfare, sostenuto della Fondazione CRC e alla fattiva collaborazione con le ACLI provinciali Cuneesi.

“La costituzione del “Crasl Cn1” è frutto del percorso iniziato due anni fa con il progetto Wellgranda - afferma il neo presidente Cral, Pinuccia Carena -. La nuova associazione sarà uno strumento associativo che ci consentirà, grazie al supporto delle ACLI, di porre in essere iniziative di benessere, di formazione, di socialità, di facilitazione della vita dei dipendenti, anche con momenti di svago, di cultura e di condivisione di interessi.

L'appoggio della Direzione Amministrativa AslCn1 è stato fondamentale come spinta alla strutturazione di un sistema organizzato e istituzionalizzato, che potrà svilupparsi negli ambiti più vari”.

Il nuovo Cral offrirà momenti di dopo lavoro in ambito culturale (teatri, cinema, eventi) a tariffe agevolate, nonché la possibilità di convenzioni con attività commerciali o consulenze, formazione e servizi agevolati. Obiettivo della nuova associazione è rafforzare il senso di appartenenza all’Azienda, rispondere alle esigenze dei dipendenti in tema di benessere lavorativo, dando loro la possibilità di sfruttare al meglio il tempo libero, di essere sempre informati sulla propria azienda, aumentando la motivazione e soddisfazione professionale.

A supportare la neonata associazione saranno le ACLI, che svolgeranno un ruolo di partner soprattutto nella prima fase di avviamento. Presenti alla costituzione del Cral: il presidente provinciale delle Acli cuneesi, Elio Lingua; il direttore, Loris Marchisio; il presidente di Avoca (Associazione di Volontariato Cuneese Acli) Cuneo, Ferruccio Dallarovere, e il coordinatore della segreteria provinciale Acli, Marco Dalmasso.

Nel suo intervento, il presidente Lingua ha ricordato le caratteristiche delle Acli e i valori e servizi portati avanti quotidianamente in circa 260 circoli presenti nella Granda e nelle varie sedi zonali; inoltre ha ricordato la precedente esperienza dell’associazione in ambito sanitario cuneese, con il Circolo Acli che negli anni 80 era molto attivo presso l’Ospedale Carle di Confreria, offrendo un servizio prezioso e apprezzato a degenti e operatori sanitari. “Siamo orgogliosi e onorati di essere stati scelti dall’Asl Cn1– ha concluso Lingua – per sostenere i loro dipendenti, nell’impegnativo compito che sono chiamati a compiere quotidianamente”.

A far parte del nuovo “Crasl Cn1”, oltre alla presidente Pinuccia Carena, sono il vicepresidente Lorenzo Mana; il segretario, Cristiana Bernardi, e i consiglieri: Daniela Lingua, Manuela Taricco, Sonia Ferraris, Maurizio Ippoliti, Tiziana Pascale e Gabriella Peruzzi.

Prossimo passo sarà la presentazione del Cral ai dipendenti, ai pensionati e a tutti i simpatizzanti, attraverso un evento pubblico che si svolgerà presumibilmente nel prossimo autunno.