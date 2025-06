A Mondovì arriva Enrico Pandiani con il suo ultimo romanzo “Rimorsi”

Venerdì 4 luglio alle 18, il rinnovato giardino della Biblioteca Civica di Mondovì (via Francesco Gallo 12) farà da palcoscenico alla presentazione del nuovo romanzo “Rimorsi” (Rizzoli 2025) del giallista torinese Enrico Pandiani, già vincitore del Premio Scerbanenco nel 2022.

Quarto episodio della fortunata serie della “banda Ventura”, il nuovo lavoro vedrà i quattro protagonisti rocambolescamente evasi in Francia e latitanti in Italia sotto copertura, inabissarsi in una Torino più buia della notte, in cui giochi pericolosi e passioni promiscue si fondono fino a deflagrare.

L’appuntamento, come sempre, è ad ingresso gratuito ed è inserito nella rassegna “Alla scoperta di un libro”. Dialogheranno con l’autore Chiara Bracco e Fabio Viola. Per informazioni e prenotazioni: 0174.43003; cn0065@biblioteche.ruparpiemonte.it.