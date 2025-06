Mondovì, nuova viabilità al “Borgheletto” e in piazza Maggiore

Nei prossimi giorni i residenti, gli esercenti e i professionisti interessati dall’entrata in vigore delle nuove regole di circolazione in una parte di Breo e in una parte di Piazza, riceveranno una specifica comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale e del Comando di Polizia Locale. Un’azione volta a informare e sensibilizzare i cittadini circa l’attivazione della ZTL al “Borgheletto” (in ottemperanza con gli accordi stabiliti a suo tempo con il Ministero e finalizzati ad ottenere i fondi per la riqualificazione urbanistica dell’intera area) e il ritorno dell’APU in piazza Maggiore e della ZTL in via delle Scuole, con distinzioni orarie e giornaliere tra inverno ed estate, come annunciato durante l’incontro pubblico dello scorso 13 aprile presso la Casa delle Associazioni.

A partire dal prossimo 30 giugno, dunque, nel tratto di via Beccaria compreso fra piazza Roma e piazza Cesare Battisti, in via Trona e in vicolo del Teatro verrà attivata la Zona a Traffico Limitato cui potranno accedere esclusivamente i residenti, i domiciliati e gli autorizzati (tutte e tre le categorie dovranno rivolgersi al Comando di Polizia Locale e compilare l’apposito modulo al fine di ottenere lo specifico tagliandino di riconoscimento; le strutture ricettive e gli altri ambiti interessati dall’arrivo di persone e mezzi non autorizzati, viceversa, potranno utilizzare la piattaforma on-line per registrare preventivamente i passaggi degli ospiti). Il tratto di via Beccaria compreso fra piazza Ferrero e piazza Roma, invece, prevederà il libero transito con doppio senso di marcia normato da un semaforo all’altezza dell’imbocco in via Rosa Govone, pensato per consentire il parcheggio in piazza Roma fino ad esaurimento posti. Nessuna modifica, ovviamente, per la ZTL istituita nel 2014 (piazza San Pietro, via Sant’Agostino, piazza Mons. Moizo, piazzetta Comino, via Piandellavalle, via della Funicolare, via Garelli e via San Francesco d’Assisi in orario permanente), né per quella di via Marconi (il cui varco di accesso ritornerà in funzione dal 30 giugno sempre in orario permanente), né per quella di via Sant’Arnolfo (permanente), via Baruffi e via San Lorenzo, con l’attivazione prevista in questi ultimi due casi tutti i giorni dalle ore 21:00 alle ore 5:00.

Per quanto concerne la nuova viabilità di Piazza, invece, la Giunta comunale ha deliberato quanto emerso durante l’incontro pubblico dello scorso 13 aprile, ovvero il ritorno dell’Area Pedonale Urbana (APU) su entrambi i lati di piazza Maggiore (portici soprani e portici sottani) con la netta distinzione, però, tra periodo invernale (1° novembre - 31 marzo) e periodo estivo (1° aprile - 31 ottobre). In particolare, durante l’inverno l’APU verrà applicata soltanto la domenica e nei giorni festivi dalle ore 13:00 alle ore 24:00, mentre in estate sarà attiva dal lunedì al sabato dalle ore 19:00 alle ore 24:00 e la domenica e i festivi dalle ore 13:00 alle ore 24:00. In parallelo, tornerà la Zona a Traffico Limitato per tutto l’anno in via delle Scuole, nel primo tratto di via Gioacchino Grassi di Santa Cristina (accesso da via delle Scuole e fino al cavalcavia della Funicolare), in vicolo dei Macelli, in vicolo della Madonnina e in salita Antonio Falletti di Barolo, con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 19:00 alle ore 24:00; la domenica e i festivi dalle ore 13:00 alle ore 24:00. Nessuna modifica, invece, sulle altre arterie stradali del quartiere, con via Carassone che, durante gli orari di applicazione dell’APU, diviene a doppio senso di marcia per residenti, domiciliati ed autorizzati.

"Da lunedì 30 giugno entreranno in vigore alcune novità sulla viabilità urbana, annunciate da tempo e condivise con cittadini ed esercenti e che, nell’ottica della massima trasparenza reciproca, verranno comunicate anche attraverso la consegna di un’informativa ad hoc a tutti i civici - il commento del sindaco, Luca Robaldo -. Consapevoli dei disagi eventualmente creati e della difficoltà di comprensione da parte degli utenti, è in fase di completo aggiornamento l’apposita segnaletica stradale e, per quanto concerne piazza Maggiore, la volontà è quella di rimuovere tutte le transenne temporanee (utilizzate soltanto in occasione delle manifestazioni), con l’impegno, da parte degli uffici comunali preposti, di rimuoverle in tempi celeri. Grazie fin da ora a tutti i cittadini, gli esercenti e i professionisti per la comprensione: Mondovì cresce e matura anche grazie all’ascolto e al dialogo costanti. Consci delle eventuali difficoltà iniziali, il Comando di Polizia Locale resta comunque a disposizione per ogni tipo di informazione e supporto allo 0174.559205".