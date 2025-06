Benessere tra le Alpi e il Mediterraneo: "La Via del Wellness" arriva a Fossano il 2 luglio

Fossano il 2 luglio accoglierà "La Via del Wellness", un'iniziativa che mira a creare un legame tra la regione e il Principato di Monaco attraverso il tema del benessere.

L’ex-Chiesa del Gonfalone (Largo Camilla Bonardi 6) si prepara a trasformarsi, per un intero pomeriggio, in un laboratorio del benessere: arriva “La Via del Wellness: Piemonte -Principato di Monaco”, incontro‐ponte tra le eccellenze scientifiche cuneesi e i trend salutistici della Riviera monegasca.

Benessere a 360°: scienza, territorio, impresa

La manifestazione, la cui sede è offerta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, nasce con un obiettivo chiaro: intrecciare ricerca clinica, economia verde e cultura della saluta in dei talk accessibili e subito applicabili dal pubblico.

Un parterre a tutto tondo

Dr. Franco Franzè, fisiatra, già primario f.f. dell’ASL CN2, aprirà la serie di interventi spiegando come l’esercizio fisico sia “un potente alleato per rallentare l’invecchiamento” .

Toccherà poi a Dr. Josef Scheiber, fondatore e CEO della biotech tedesca BioVariance GmbH, annoverato fra gli executive più innovativi in Europa grazie alla sua ricerca in medicina di precisione: svelerà “le chiavi della longevità”, piccoli gesti quotidiani che impattano sui nostri biomarcatori.

Dalla scienza alla spa culture: Dr. Antonio Novello, presidente di ASSOSAUNA e consulente del wellness design, illustrerà il potere terapeutico del calore e delle “pause sensoriali”

Bruno Alesso, agronomo e ideatore del progetto “La Sirenetta” di Savigliano, racconterà il suo approccio olistico “dalla terra al benessere”, in cui biodiversità, alimentazione a km zero e ospitalità sostenibile diventano un unico ecosistema rigenerante.

Dr. Mario De Roberto, biologo specializzato in medicina integrata e nutrizione, chiuderà la sessione presentando il metodo “BIOGEN by IUVENIS”, ideato per rallentare l’invecchiamento e dare nuova energia a chi lo pratica.

A cucire il filo rosso dell’incontro sarà Chiara Osnago Gadda, caporedattrice del magazine economico monegasco “Monaco Affari”, affiancata per i saluti istituzionali da Marianna Filippelli, presidente provinciale CSEN.

Il pomeriggio si concluderà con un buffet “green friendly” a km 0, pensato per favorire networking e domande informali ai relatori.

Chi desidera trasformare la propria curiosità in conoscenza operativa, che sia un professionista del settore, uno sportivo o semplicemente un cittadino attento alla propria salute, ha qui un’occasione da non perdere.

Fossano vi aspetta: prendete nota, prenotate il vostro posto e preparatevi a imboccare… La Via del Wellness.