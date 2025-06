Envie: la Marchesa Clementina della Rovere torna a vivere tra le mura del castello

La Marchesa Clementina della Rovere, passata alla storia come la leggendaria “Dama Bianca” evocata da Massimo D’Azeglio, tornerà simbolicamente ad animare le notti del castello di Envie. Sabato sera 28 giugno, a partire dalle 19.30, il parco della torre si trasformerà in uno scenario incantato, cornice della seconda edizione della Cena della Dama Bianca – il raffinato pic-nic in bianco promosso dal circolo culturale La Torre nel Parco, con il patrocinio del Comune di Envie.

Non solo convivialità e atmosfera: la serata sarà anche un viaggio nella memoria e nelle storie degli illustri personaggi che hanno abitato o attraversato il castello, dal marchese Carlo Guasco di Castelletto, alla stessa Clementina, fino a figure centrali del Risorgimento come Massimo D’Azeglio e Camillo Benso conte di Cavour.

Come raccontano gli organizzatori: “Il mito della Dama Bianca si nutre di suggestioni romantiche e popolari: una figura tragica, misteriosa, resa immortale da racconti e apparizioni, come quella evocata da D’Azeglio stesso quando faceva ‘sceneggiare’ la dama sui merli della torre.

Durante la serata si alterneranno letture, curiosità storiche e momenti musicali con la Folk Band Mechinato, formazione longeva dell’underground locale, capace di unire malinconia e ritmo in una miscela dal forte sapore identitario.

I tavoli saranno forniti dall’associazione fino a esaurimento posti (con contributo di 3 euro a persona), mentre ogni partecipante porterà con sé cibo e bevande per una cena sotto le stelle.

Per info e prenotazioni: Lidia Camosso 349-2378421 e Mirella Bertoglio 339-2529606.

Un appuntamento che inaugura il calendario estivo di eventi tra castello e Mombracco, all’insegna di un triplice abbraccio tra cultura, natura e sport.