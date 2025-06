Borgo San Giuseppe, un tratto di via San Cristoforo diventa a senso unico

Un tratto di via San Cristoforo, in frazione Borgo San Giuseppe, diventa a senso unico. Sono partiti nella prima mattinata di oggi, martedì 24 giugno, i lavori per rendere il tratto tra via Giubergia e via Vecchia Ferrovia percorribile esclusivamente in direzione nord. L’intervento, effettuato con fondi propri, presenta diversi aspetti positivi, migliorando la sicurezza di automobilisti e pedoni e aumentando il numero di parcheggi a disposizione nella zona, che saranno circa una decina. La conclusione del cantiere è prevista in giornata.

“La scelta di rendere a senso unico questo tratto di via San Cristoforo nasce da un’attenta analisi dei flussi di traffico e delle criticità emerse negli ultimi anni”, afferma Luca Pellegrino, assessore alla Mobilità del Comune di Cuneo. “L’intervento, programmato previo un confronto con il Comitato di Quartiere – spiega -, non solo migliora la sicurezza stradale, ma consente anche una gestione più efficiente della sosta e una maggiore fruibilità degli spazi pubblici. È un altro passo concreto verso una mobilità più sostenibile e attenta alle esigenze dei residenti”.