Ad Alba torna l'appuntamento con la 18ª edizione di Alba KJazz Festival

Dal 3 al 6 luglio prossimi presso l'Arena del Teatro Sociale di Alba, si svolgerò la 18ª di "Alba Jazz Festival".

Prestigiosi gli appuntamenti: s'incomincia giovedì 3 luglio con Lakecia Benjamin in "Phoenix Remagined" (biglietto 10 euro), per proseguire il 4 luglio con Mohini Dey (10 euro).

Sabato 5 luglio è la volta di The Trio, Tullio De Piscolpo, Dado Moroni e Rosario Bonaccorsi in "Atound the Pino" (10 euro). Infine, domenica 6 luglio il festival si chiuderà con Aymée Nuvola "Bonche", Feat, Kemuel Roig & Edouard Ramos con ingresso gratuito.

Le prenotazioni dei primi tre appuntamenti su liveticket.it, mentre per quello libero del 6 luglio su eventbrite