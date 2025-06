Dronero, il duo Adele&Dad aprirà la prima serata di “Concerti in cortile” a Palazzo Savio

“La musica è un linguaggio universale ed è unione - dice la professoressa Rosmarie Braendle, direttrice del Civico Istituto Musicale di Dronero - più che mai abbiamo bisogno proprio di questo”.



È in arrivo a Dronero il primo appuntamento di “Concerti in cortile”, imperdibili momenti di musica ad ingresso libero in uno degli edifici più storici e caratteristici, nonché sede del Civico Istituto Musicale: Palazzo Savio.



Ad essere protagonista venerdì 27 giugno, alle ore 21, il duo Adele&Dad.



Nato nel 2019, anche se in realtà la musica da sempre fa parte della loro quotidianità e del loro legame, il duo è composto da Adele Gertosio (voce e chitarra) e dal suo papà Pinuccio (voce e pianoforte). Venerdì sera presenterà una serata dedicata alla musica d'autore italiana: un viaggio, spaziando tra celebri cantautori, quali Dalla, Tenco, Battisti, per arrivare poi a brani più recenti e conosciuti anche da un pubblico più giovane, come Zucchero, Bersani, Tosca.



L’iniziativa è organizzata dal Civico Istituto Musicale in collaborazione con il Comune di Dronero. Accesso al cortile da piazza Don Raviolo (via Dietro le Mura). In caso di maltempo la serata si svolgerà nella sala concerti del Civico Istituto Musicale.