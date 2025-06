Boves, incidente in via Rivoira

Incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 giugno, a Boves.

Per dinamiche in fase di accertamento il conducente di un'autovettura ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva via Rivoira ed è finito fuori dalla carreggiata poco dopo il pilone votivo di Gambalassa.

L'allarme è scattato attorno alle 18. SUl posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la prima partenza di Cuneo per la messa in sicurezza del veicolo e dell'area, oltre al personale sanitario del 118.

Non si segnalano altri veicoli coinvolti.