A Garessio si smonta la passerella Bailey presa in affitto dopo l'alluvione

Sarà smantellata entro il 31 luglio la passerella Bailery che era stata affittata e installata nel novembre del 2020, a seguito dell'alluvione, per consentire di mantenere il collegamento pedonale tra i due lati del borgo Ponte.

La struttura, come per l'installazione, verrà trasportata attraverso l'alveo del Tanaro con mezzi speciali. Proprietà della ditta bergamasca Janson bridging, la passerella - lunga circa 43 metri e larga 2 - era stata noleggiata dal Comune, per un costo circa 3mila euro al mese, con un contributo 5mila euro da Confartigianato Cuneo, cui si A questi si sono aggiunti anche 2mila euro dal CFPCemon - Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese.

L'affitto è stato disdetto a maggio in vista dell'inaugurazione del nuovo ponte Odasso, inaugurato a inizio luglio (leggi qui).