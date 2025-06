Cuneo si prepara a vivere un fine settimana di sport: le modifiche alla viabilità

La Città di Cuneo si prepara a vivere un fine settimana all’insegna dello sport. Sono infatti in programma nel weekend la Granfondo e Mediofondo Fausto Coppi e la prima edizione della “Run The Night – Karhu x CDF”, l’evento podistico, calendarizzato venerdì 27 giugno, si articolerà in tre diverse modalità: una mezza maratona competitiva di 21 km, una corsa di 7 km e un percorso di fitwalking da 5 km.

Nel pomeriggio di venerdì, piazza Galimberti accoglierà il villaggio espositivo della manifestazione ciclistica dedicata al Campionissimo di Castellania; in concomitanza, entreranno in vigore le prime limitazioni alla viabilità, tra cui il divieto di sosta su gran parte della piazza e la chiusura al traffico dell’anello da corso Garibaldi a via Bonelli, esclusa quest’ultima. Dalle 17, in vista delle partenze della “Run The Night”, sarà inoltre vietato sostare e transitare lungo tutto il percorso delle gare: corso Garibaldi, su viale degli Angeli e nel tratto di viale Mistral fino via Carolina Invernizio.

Domenica 29 giugno sarà invece il turno della partenza della Fausto Coppi: via Bonelli sarà interdetta già dalle prime ore della mattina per permettere l’avvio della corsa ciclistica. La “carovana” della Coppi passerà per corso e viadotto Soleri e poi si diramerà in due: i partecipanti alla Granfondo proseguiranno su via Torino (in direzione Busca), mentre quelli della Mediofondo si muoveranno in direzione Caraglio su via Valle Maira. Dopo le fatiche sui colli alpini il ritorno dei ciclisti nel Comune capoluogo avverrà per i viali Mistral e Angeli e rondò e corso Garibaldi, per poi tagliare l’agognato traguardo nella “solita” piazza Galimberti (dalle 10.30 per la Mediofondo e dalle 12.55 per la Granfondo). Il Comune invita la cittadinanza a prestare attenzione ai divieti di sosta posizionati sulle vie interessate dal passaggio degli atleti dalla notte tra sabato e domenica, inoltre, si avvisa che tali strade saranno chiuse al traffico per gran parte della giornata di domenica.