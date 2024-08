Serate musicali senza autorizzazioni: diffidato il gestore del Castello Rosso di Costigliole Saluzzo

Personale della Polizia di Stato, appartenente alla Squadra Amministrative della locale Questura, in collaborazione con i Carabinieri del N.I.L. di Cuneo ed i Vigili del Fuoco di Cuneo, hanno effettuato un controllo amministrativo nei confronti di un’attività commerciale a Costigliole Saluzzo denominata al “Castello Rosso”, che svolgeva serate musicali senza le autorizzazioni previste dalle vigenti normative in materia.

Durante l’ispezione gli operatori riscontravano diverse irregolarità a carico del gestore di natura amministrativa, pertanto si rendeva necessaria l’immediata chiusura dell’attività commerciale e la contestazione allo stesso delle violazioni normative accertate.

A seguito del controllo effettuato il Questore di Cuneo, dr Carmine Grassi, emetteva il provvedimento di “diffida a non proseguire” l’attività di discoteca all’interno del locale commerciale oggetto di verifiche fino a quando il gestore non avrà richiesto ed ottenuto la prevista licenza di PS, ex art. 68 del TULPS.

Nei prossimi giorni proseguiranno le verifiche da parte della Polizia di Stato finalizzate ad accertare il rispetto delle vigenti normative in materia di Polizia Amministrativa.