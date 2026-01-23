Alba: sopralluogo ai torrenti Cherasca e Seno d’Elvio, in corso le opere di manutenzione

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore alle Opere pubbliche Edoardo Fenocchio hanno effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo lungo i torrenti Cherasca e Seno d’Elvio per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria attualmente in corso.

Gli interventi rientrano in un più ampio progetto di manutenzione straordinaria del valore complessivo di 105 mila euro, che ha interessato anche il torrente Talloria, dove i lavori sono stati eseguiti nel mese di dicembre.

Le verifiche condotte dall’Ufficio tecnico comunale hanno evidenziato, infatti, la necessità di interventi di pulizia e sfalcio della vegetazione in diversi tratti del territorio: sul torrente Talloria, nel tratto compreso tra il ponte di Gallo Grinzane e il ponte in località Ravinali; sul torrente Cherasca, nel tratto centrale tra il ponte di viale Cherasca e il ponte a monte di strada Profonda; sul torrente Seno d’Elvio, con alcuni interventi puntuali nel tratto che attraversa l’area abitata. Nei prossimi giorni prenderanno inoltre avvio i lavori di trinciatura delle sponde del rio Verdero, nel tratto di viale Masera.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore alle Opere pubbliche Edoardo Fenocchio: “Questi interventi rientrano in un programma di manutenzione fondamentale per la sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico. La cura dei corsi d’acqua, attraverso operazioni di pulizia e sfalcio della vegetazione, è un’attività costante che richiede attenzione e programmazione. Continuiamo a monitorare la situazione dei nostri torrenti per garantire la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei cittadini, intervenendo dove necessario in modo puntuale e tempestivo”.