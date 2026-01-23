La Provincia sistema la Galleria dei Colombi a Valleto di Prunetto

Con decreto del Presidente della Provincia di Cuneo è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori finanziati nell’ambito del programma Pnrr – M5C3 “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1 “Strategia nazionale per le aree interne”, dedicato al miglioramento dell’accessibilità all’area interna Valle Bormida nel territorio cuneese.

L’intervento riguarda opere di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, finalizzate alla regimazione delle acque meteoriche, alla protezione dei versanti, al ripristino del piano viabile e alla realizzazione di opere complementari lungo diverse strade provinciali ricadenti nell’area della Valle Bormida.

Il progetto, predisposto dall’Ufficio Progettazione del reparto di Mondovì, prevede la manutenzione straordinaria della Galleria dei Colombi di Prunetto (tronco 3 della Sp 439) e il parziale rifacimento delle pavimentazioni bituminose su diversi tratti delle Sp 11, 54 e 439. La priorità è stata assegnata ai tratti maggiormente deteriorati, caratterizzati da elevati volumi di traffico e da una maggiore incidentalità.

Nel dettaglio, l’Intervento A, relativo alla Galleria dei Colombi in località Valleto di Prunetto, prevede la rimozione dello zoccolo ammalorato alla base delle spalle della galleria, il lavaggio delle superfici, la stilatura dei giunti, la fresatura e il rifacimento del piano bitumato, la realizzazione della segnaletica orizzontale con l’individuazione di un percorso pedonale e la posa dei paletti parapedonali.

Gli Interventi B, C, D, E e F interesseranno invece tratti delle Sp 11 e 439 nei Comuni di Cortemilia e Gorzegno, e delle Sp 54 e 439 nei Comuni di Monesiglio e Camerana, con lavori di bitumatura che comprendono la fresatura degli attacchi, eventuali fresature a freddo per l’abbassamento del piano stradale, la stesa di emulsione bituminosa di ancoraggio, la posa del nuovo conglomerato bituminoso e la realizzazione della segnaletica orizzontale.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 386.643 euro, così suddivisi: 274.679 euro per lavori (comprensivi di 2.482 euro per oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso e 61.624 euro per costi della manodopera), oltre a 111.964 euro di somme a disposizione dell’amministrazione.

«L’approvazione del progetto esecutivo per l’annualità 2026 degli interventi da realizzare nell’Area Interna Val Bormida – sottolinea il consigliere provinciale delegato alla viabilità del Monregalese Pietro Danna – rappresenta un ulteriore sforzo della Provincia di Cuneo per la messa a terra di importanti risorse destinate al miglioramento della viabilità in queste zone più periferiche, che si traducono in interventi di bitumatura di diverse strade provinciali. Inoltre, interverremo anche per la riqualificazione della storica galleria dei Colombi di Prunetto, che necessita di un intervento di sistemazione e messa in sicurezza. In tal senso evidenzio che questo intervento trova la sua realizzazione dopo una attenta condivisione con il territorio e con l’amministrazione comunale di Prunetto, ed era stato altresì oggetto di un sopralluogo nello scorso mese di novembre. Infine, con l’avanzo di amministrazione a disposizione realizzeremo anche la sistemazione mediante rotatoria dell’incrocio tra le Sp 53 e 439 nel comune di Camerana, raccogliendo così un’istanza segnalataci dal sindaco proprio nel corso del citato sopralluogo».