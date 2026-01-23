Nasce il comitato monregalese per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere

Si è costituito ufficialmente il Comitato “Mondovì e Monregalese” Cittadini per il Sì, articolazione territoriale del Comitato nazionale Cittadini per il Sì, con l’obiettivo di sostenere e promuovere le ragioni del Sì in vista del prossimo referendum sulla separazione delle carriere in magistratura.



Il Comitato monregalese è composto da amministratori locali e professionisti, uniti dall’esigenza di contribuire a una riforma della giustizia che rafforzi i principi di imparzialità, terzietà e equilibrio tra i poteri dello Stato, a tutela dei diritti dei cittadini e del corretto funzionamento delle istituzioni.



Alla guida del Comitato è stato nominato Presidente l’Avv. Pietro Danna, affiancato dal Vicepresidente Geom. Giampiero Caramello. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso promosso a livello nazionale dal Comitato Cittadini per il Sì, coordinato dall’On. Enrico Costa, parlamentare monregalese, che segue e sostiene l’attività dei comitati territoriali su tutto il territorio nazionale.



Nel solco dell’azione del Comitato nazionale, il Comitato monregalese intende svolgere un’attività di informazione, confronto e sensibilizzazione sul territorio, promuovendo momenti di approfondimento pubblico e occasioni di dialogo aperto e trasparente con la cittadinanza, nel pieno rispetto del pluralismo delle opinioni.



«Il referendum del prossimo marzo rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro della giustizia nel nostro Paese – dichiarano i promotori –. Con il Comitato monregalese vogliamo contribuire a un dibattito consapevole e informato, spiegando le ragioni del Sì e favorendo una partecipazione ampia e responsabile al voto».



Nei prossimi giorni il Comitato comunicherà le prime iniziative pubbliche e le modalità di adesione per tutti coloro che desiderano sostenere il percorso referendario e partecipare attivamente alle attività sul territorio.



Per informazioni: 3317211503