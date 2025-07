Furti con strappo durante il concerto in piazza a Mondovì: due denunce

Duemila persone in piazza d'Armi ieri sera a Mondovì per il concerto trap, lo scenario ideale per chi avrebbe voluto agire indisturbato con cattive intenzioni. Ed ecco che a pochi minuti, intorno alle 21, dall'inizio si sono registrate le prime segnalazioni di furto. Sono risultate sottratte circa una dozzina di gioielli tra collanine e bracciali d'oro.

Nella confusione della musica e della folla colpire è stato più facile, ma durante il servizio di ordine pubblico fornito dalla Compagnia dei Carabinieri di Mondovì, come richiesto dalla Questura, sono state individuate e fermate sei persone, di cui solamente due denunciate per furto con strappo.

Per gli altri non sussistevano gli elementi per poter procedere.



Purtroppo nulla da fare per la refurtiva, che nonostante le ricerche fino a notte inoltrata anche a fine concerto non è stata ritrovata, probabilmente occultata.