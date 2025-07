Il Comitato Alba Sicura: “Finalmente riconosciuto il problema sicurezza in stazione”

Da mesi, la zona attorno alla stazione ferroviaria di Alba è al centro dell’attenzione cittadina. Un’area strategica e frequentata – tra pendolari, studenti, residenti e turisti – ma spesso percepita come insicura, in particolare nelle ore serali. Proprio da questa preoccupazione è nata, quasi un anno fa, la proposta di istituire un presidio fisso della Polizia Municipale nell’area della stazione e nei vicini giardini di piazza Roma. L’iniziativa è stata promossa da Beatrice Sala e Paolo Cittadino, e sostenuta formalmente da un ordine del giorno presentato dal consigliere Riccardo Spolaore, raccogliendo in poco tempo oltre 600 firme.

In Consiglio comunale, la proposta fu respinta dalla maggioranza con motivazioni che ruotavano intorno alla mancanza di un’emergenza reale. Ma nelle ultime ore è arrivata la svolta: su richiesta dell’Amministrazione, il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza convocato in Prefettura ha definito un rafforzamento dei controlli proprio in quell’area. È stato così annunciato l’arrivo delle Squadre di Intervento Operativo (SIO) dei Carabinieri, reparti specializzati che opereranno in supporto ai militari della Stazione di Alba, con l’obiettivo di garantire una presenza più capillare sul territorio.

Le SIO saranno attive nelle zone più sensibili, tra cui proprio l’area della stazione, con funzioni di prevenzione e contrasto a microcriminalità e degrado urbano. Un segnale concreto di attenzione, che il Comitato Alba Sicura accoglie con soddisfazione.

“Il problema sicurezza era reale, e ora lo si riconosce anche a livello istituzionale”, dichiarano Sala, Cittadino e Spolaore. “L’arrivo delle squadre SIO conferma che le nostre richieste non erano ideologiche né esagerate. Per mesi siamo stati accusati di allarmismo, ma i fatti dicono altro. Continueremo il nostro impegno trasformando il comitato in una struttura ancora più solida, capace di dialogare in modo trasversale con chiunque abbia a cuore la sicurezza della nostra città”.

Parole che trovano un riscontro anche nelle dichiarazioni ufficiali dell’Amministrazione. “Ringraziamo il Prefetto, l’Arma dei Carabinieri, la Questura e tutte le istituzioni coinvolte per l’attenzione dimostrata verso le istanze della nostra comunità” – affermano congiuntamente il sindaco Alberto Gatto e l’assessore alla Sicurezza Davide Tibaldi –. “L’arrivo delle squadre SIO rappresenta un segnale importante verso i cittadini, i pendolari, le famiglie e gli esercenti. È una risposta concreta che rafforza il nostro impegno per un’Alba sicura, accogliente e viva”.