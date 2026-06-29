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Cronaca | 29 giugno 2026, 15:33

Auto si cappotta a Sommariva del Bosco: un ferito alle cure dei sanitari

L'incidente in via Torino. Sul posto vigili del fuoco di Alba e Racconigi, 118 e forze dell'ordine

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Sommariva del Bosco, dove un'auto si è cappottata in via Torino.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Alba e Racconigi, insieme ai sanitari del 118 e alle forze dell'ordine per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.

All'arrivo dei soccorritori, la persona rimasta all'interno del veicolo non era incastrata, riuscendo a uscire autonomamente dall'abitacolo. Dopo una prima valutazione sul posto, il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118.

I vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area interessata dall'incidente.

Redazione

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