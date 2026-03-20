Venerdì 27 marzo la Piccola Orchestra dei Popoli al Teatro Milanollo a Savigliano

Venerdì 27 marzo alle ore 21 il teatro Milanollo di Savigliano ospiterà lo spettacolo presentato dalla Piccola Orchestra dei Popoli, un gruppo musicale nato grazie alla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti e al suo progettoMetamorfosi.

Lo spettacolo unisce “La Profuga”, racconto tra musica, immagini e narrazione ispirato a “Canto per Europa” di Paolo Rumiz e il concerto “È tempo d’incontro”, un viaggio musicale che attraversa diverse culture e tradizioni, trasformando il mare in un luogo di incontro e dialogo tra popoli, storie e speranze.

Gli strumenti musicali sono stati realizzati dalle persone detenute all’interno del carcere di Opera di Milano utilizzando il legno delle imbarcazioni delle persone migranti approdate a Lampedusa, altrimenti destinate alla rottamazione. L’orchestra, composta da artisti di diverse nazionalità e culture, offre una testimonianza concreta di come la diversità possa diventare armonia e bellezza.

Attraverso musica, narrazione e teatro, lo spettacolo racconta il dramma delle migrazioni ma anche la speranza di un futuro condiviso, proponendo un messaggio potente, trasformare ciò che divide in qualcosa che unisce. E’ il racconto di un viaggio tra suoni e storie che attraversa il Mediterraneo e il mondo, riscoprendo il valore dell’incontro e la consapevolezza di essere tutti “una sola umanità”.

L’iniziativa, realizzata grazie al sostegno del CSV di Cuneo, nasce dalla collaborazione pluriennale tra For Africa ODV, Noi con Voi ODV e Pro-tetto Migranti ODV: una rete fondata su relazioni, amicizia, fiducia reciproca e la convinzione condivisa che l’incontro fra persone, culture e storie diverse sia una risorsa fondamentale per costruire una società più giusta e solidale e il primo passo per tessere la pace.

L’evento è patrocinato dal Comune di Savigliano ed è reso possibile grazie al contributo della Fondazione CRS e del LIONS club di Savigliano, con le sponsorizzazioni di Hotel Borgo Nuovo di Marene e Caseificio Mellano.

Per informazioni e biglietti: Luca (Noi con Voi): 340 0789292, Chiara (Pro-Tetto Migranti): 380 4742193, email stiamoalmondo@gmail.com

Il ricavato della serata sarà destinato a sostenere i progetti delle associazioni.

Questo prodotto è un servizio gratuito del CSV.